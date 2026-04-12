De qué jugador se trata: el futbolista que lo trataron de traidor por jugar en Boca e irse a River
Conflictos con la dirigencia "Xeneize" le posibilitaron cumplir su sueño de vestir la camiseta de Núñez. Tricampeón con River, fue uno de los mejores mediocampistas. Descubrí su historia acá.
Pasar de Boca a River o viceversa es una decisión que rara vez pasa desapercibida. La fuerte rivalidad entre ambas instituciones hacen que estos movimientos sean pocos en la historia del fútbol argentino, siendo unos pocos los jugadores que vistieron ambas camisetas. Óscar Ruggeri, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta y Sergio Berti son algunos de los nombres que integran la lista.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Berti. Tras sus primeros pasos como profesional en Boca, donde tuvo poca continuidad, su relación con la dirigencia se fue desgastando hasta desembocar en su salida. Poco después, encontró una nueva oportunidad en River, club del que era simpatizante, por pedido expreso de Daniel Passarella.
Sergio Berti y su paso por el futbol
Berti dio sus primeros pasos como profesional en Boca a principios de los años 90. Si bien no logró afianzarse en la primera división, dejó destellos de su calidad como mediocampista ofensivo. Su estadía fue breve y terminó marchándose tras diferencias con la conducción del club.
Su desembarco en River generó impacto inmediato, principalmente por lo inusual del pase entre dos rivales directos. La operación contó con el respaldo dePassarella y también con la aprobación de César Luis Menotti, lo que facilitó su llegada. En el conjunto de Núñez se volvió una pieza esencial en un equipo que sumó varios títulos durante ese período, entre los que se destacan el tricampeonato y la Recopa Sudamericana en 1997.
Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo, donde defendió las camisetas del Parma en Italia y del Real Zaragoza en España. Más adelante continuó su carrera en México, jugando para el Club América.
Sin embargo, las lesiones en las rodillas fueron clave en la pérdida de continuidad y terminaron empujando su retiro con tan solo 34 años.
Su vida después del retiro
Después de retirarse, Berti continuó conviviendo con problemas físicos, principalmente en las rodillas, que con el tiempo le dejaron ciertas limitaciones en su movilidad. A pesar de eso, no se alejó del fútbol: dio sus primeros pasos como entrenador, buscando trasladar la experiencia acumulada durante su trayectoria como jugador a su nueva etapa desde el banco de suplentes.
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