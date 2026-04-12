De qué jugador se trata: el futbolista que lo trataron de traidor por jugar en Boca e irse a River

Sin embargo, las lesiones en las rodillas fueron clave en la pérdida de continuidad y terminaron empujando su retiro con tan solo 34 años.

Su vida después del retiro

Después de retirarse, Berti continuó conviviendo con problemas físicos, principalmente en las rodillas, que con el tiempo le dejaron ciertas limitaciones en su movilidad. A pesar de eso, no se alejó del fútbol: dio sus primeros pasos como entrenador, buscando trasladar la experiencia acumulada durante su trayectoria como jugador a su nueva etapa desde el banco de suplentes.