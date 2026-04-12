Preocupación en la Selección: Cuti Romero se lesionó y se retiró llorando del partido del Tottenham

cuti romero

La preocupación se profundiza en la Selección Argentina, además de lo ocurrido con el zaguero, se suma la situación de Emiliano Martínez, quien quedó fuera del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest tras lesionarse durante la entrada en calor.

El alcance de la molestia del arquero campeón del mundo aún no fue precisado y se espera que en las próximas horas, se someta a estudios para determinar el diagnóstico, aunque todo indica que se trataría de una dolencia muscular.

Argentina hace historia en el arbitraje: tres jueces dirán presente en el Mundial 2026

El arbitraje argentino alcanzará un logro sin precedentes en la próxima Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, tres jueces principales del país fueron seleccionados para impartir justicia en el torneo más importante del fútbol. Se trata de Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, quienes ya recibieron la notificación por parte de la FIFA, a la espera del anuncio oficial.

La decisión representa un reconocimiento al nivel que vienen mostrando los árbitros argentinos en competiciones internacionales en los últimos años. Hasta ahora, lo habitual era que cada país contara con uno o, como máximo, dos representantes en este rol. En esta edición, no solo Argentina rompe esa lógica, sino que también Brasil contará con tres jueces, en una señal clara de la apuesta por el arbitraje sudamericano.

El equipo arbitral argentino no se limita únicamente a los jueces principales. También fueron incluidos varios asistentes: Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Además, Hernán Mastrángelo formará parte del grupo encargado del VAR, un rol clave en el fútbol moderno.

Para Falcón Pérez y Herrera será su primera experiencia en una Copa del Mundo, lo que representa un salto importante en sus carreras. En cambio, Tello ya cuenta con antecedentes en este tipo de competencia, tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros, incluyendo un cruce de cuartos de final. Esa experiencia previa lo posiciona como uno de los árbitros con mayor recorrido dentro del grupo.