Preocupación en la Selección: Cuti Romero se lesionó y se retiró llorando del partido del Tottenham
El defensor de la selección argentina recibió un golpe tras chocar con el arquero de los Spurs, Antonín Kinsky.
Cuti Romero salió lesionado a los 64 minutos del partido entre Tottenham Hotspur y Sunderland, tras un choque, y encendió las alarmas en la Selección Argentina, a solo dos meses del inicio del Mundial 2026.
La jugada se produjo cuando el central intentaba cubrir la pelota y recibió un impacto en la zona cercana a la rodilla por parte de su propio arquero, luego de un empujón de un rival. Romero intentó continuar en el campo, probó moverse, pero finalmente debió salir visiblemente afectado y sin poder ocultar el dolor.
Las imágenes reflejaron la gravedad del momento, uno de los pilares de la defensa argentina se retiró con gestos de dolor y lágrimas, consciente del contexto en el que llega esta posible lesión.
Según informó TyC Sports, el futbolista presenta inestabilidad en la rodilla y será sometido a estudios para determinar si sufrió un daño en el ligamento colateral interno o si se trata únicamente de una consecuencia del golpe.
El partido ya venía complicado para el Tottenham, que comenzó la jornada en zona de descenso y no logró revertir el resultado ante Sunderland. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi cayó y quedó en el puesto 18° de la Premier League, con 30 puntos y en zona de descenso directo.
La preocupación se profundiza en la Selección Argentina, además de lo ocurrido con el zaguero, se suma la situación de Emiliano Martínez, quien quedó fuera del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest tras lesionarse durante la entrada en calor.
El alcance de la molestia del arquero campeón del mundo aún no fue precisado y se espera que en las próximas horas, se someta a estudios para determinar el diagnóstico, aunque todo indica que se trataría de una dolencia muscular.
Argentina hace historia en el arbitraje: tres jueces dirán presente en el Mundial 2026
El arbitraje argentino alcanzará un logro sin precedentes en la próxima Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, tres jueces principales del país fueron seleccionados para impartir justicia en el torneo más importante del fútbol. Se trata de Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, quienes ya recibieron la notificación por parte de la FIFA, a la espera del anuncio oficial.
La decisión representa un reconocimiento al nivel que vienen mostrando los árbitros argentinos en competiciones internacionales en los últimos años. Hasta ahora, lo habitual era que cada país contara con uno o, como máximo, dos representantes en este rol. En esta edición, no solo Argentina rompe esa lógica, sino que también Brasil contará con tres jueces, en una señal clara de la apuesta por el arbitraje sudamericano.
El equipo arbitral argentino no se limita únicamente a los jueces principales. También fueron incluidos varios asistentes: Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Además, Hernán Mastrángelo formará parte del grupo encargado del VAR, un rol clave en el fútbol moderno.
Para Falcón Pérez y Herrera será su primera experiencia en una Copa del Mundo, lo que representa un salto importante en sus carreras. En cambio, Tello ya cuenta con antecedentes en este tipo de competencia, tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros, incluyendo un cruce de cuartos de final. Esa experiencia previa lo posiciona como uno de los árbitros con mayor recorrido dentro del grupo.
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