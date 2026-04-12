Racing vs. River, por el Torneo Apertura: horacio, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 20 de este domingo, el Millonario visita a la Academia en una nueva edición del clásico que, sin duda, será vital para la situación de ambos equipos.
Este domingo a las 20:00, el Cilindro de Avellaneda será el escenario de un duelo electrizante entre Racing y River, por la fecha 14 de la Zona B. Tras el reciente empate ante Blooming en la altura, el equipo de Eduardo Coudet llega con la necesidad de rotar nombres para cuidar el físico. En la vereda de enfrente, la "Academia" no se guardará nada: pondrá lo mejor que tiene en cancha con el único objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda.
El inicio de la era Eduardo Coudet en el ámbito local roza la perfección. El "Chacho" tomó las riendas de un equipo golpeado tras la salida de Marcelo Gallardo y, con una impronta clara, hilvanó cuatro victorias consecutivas que dejaron a River en el segundo puesto de la tabla anual. Tras el reciente empate copero en Bolivia, el desafío del Millonario será mantener la inercia ganadora en Avellaneda, aunque esta vez apostará por una rotación en el once inicial.
Por el lado de Avellaneda, los dirigidos por Gustavo Costas buscan dar vuelta la página. La Academia arrastraba un invicto de nueve partidos hasta que el clásico frente a Independiente en el Libertadores de América cortó la racha, en un duelo marcado por el fatídico penal fallado por "Maravilla" Martínez. Sin embargo, el ánimo se renovó gracias a un sólido debut en la Sudamericana, donde vencieron 3-1 a Independiente Petrolero en la altura.
El antecedente más fresco
El último cruce entre ambos todavía resuena en la memoria de los hinchas. Fue en noviembre pasado por los octavos del Clausura: en un partido vibrante, Racing eliminó a River con un agónico 3-2 sellado por Gastón Martirena en el minuto 93, profundizando en aquel entonces la crisis del conjunto de Núñez tras perder el Superclásico.
Formaciones del encuentro
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Racing vs. River: datos del partido
- Hora: 20.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Presidente Perón
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario