Racing vs. River, por el Torneo Apertura: horacio, formaciones y dónde ver en vivo

Este domingo a las 20:00, el Cilindro de Avellaneda será el escenario de un duelo electrizante entre Racing y River, por la fecha 14 de la Zona B. Tras el reciente empate ante Blooming en la altura, el equipo de Eduardo Coudet llega con la necesidad de rotar nombres para cuidar el físico. En la vereda de enfrente, la "Academia" no se guardará nada: pondrá lo mejor que tiene en cancha con el único objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda.