Juegos Olímpicos de París 2024: los Pumas 7s cayeron ante Australia y quedaron segundos

Durante esos dos minutos con un jugador menos, los Wallabies marcaron tres tries consecutivos a través de Henry Hutchinson, Ben Dowling y Dietrich Roache, tomando una ventaja de 15-7, ya que no lograron convertir ninguno de los tries.

argentina australia pumas seven jjoo paris.jpg

Matías Osadczuk encendió una luz de esperanza para los argentinos con un nuevo try, que tras la conversión de Joaquín Pellandini dejó a Los Pumas a un punto. Pero la situación se deterioró con otro try de los australianos, marcado por Nick Malouf a solo un minuto del final.

Con este resultado, Australia avanzó como primero de grupo, mientras que Los Pumas terminaron en la segunda posición gracias a sus victorias previas del miércoles ante Kenia y Samoa.

argentina australia pumas seven jjoo paris 1.jpg

Uno de los posibles rivales de Argentina en los cuartos de final podría ser Francia. Ante esta posibilidad, Joaquín Pellandini comentó: "Parece que acá todos están en contra de Argentina, así que sería interesante enfrentarlos".

Santiago Mare, otro integrante del equipo nacional, analizó: "Tuvimos algunos fallos arbitrales que complicaron las cosas. Tenemos que enfocarnos en nosotros y jugar como lo hicimos ayer, donde estuvimos muy bien".