El Chicho Serna cruzó con dureza a Lema y habló del posible regreso de Villa a Boca
El exintegrante del Consejo de Fútbol salió al cruce del defensor recientemente retirado por sus críticas a la dirigencia. Además, analizó el impacto que podría tener en los hinchas un eventual retorno de su compatriota.
Mauricio “Chicho” Serna, histórico mediocampista de Boca y exintegrante del Consejo de Fútbol, volvió a aparecer en escena para opinar sobre los temas que sacuden al club. Aunque actualmente está alejado de la estructura dirigencial tras la disolución del organismo que integró entre 2020 y 2025, el colombiano decidió responder con firmeza a las declaraciones de Cristian Lema, quien recientemente anunció su retiro del fútbol y cuestionó el trato que recibió por parte de la dirigencia.
Las palabras del exdefensor generaron fuerte repercusión en el mundo xeneize. Lema había señalado que la conducción del club lo marginó durante más de un año y que esa situación le impidió despedirse como hubiera deseado. Sus críticas apuntaron directamente al entorno que rodea al presidente Juan Román Riquelme.
Ante ese escenario, Serna decidió contestar públicamente y defender el accionar del club. El exvolante fue contundente al referirse al tema y dejó en claro su postura sobre cómo se manejan ciertas situaciones contractuales en la institución. “Nuestra función es defender al club, no podés aceptar que cualquier jugador se vaya libre. Él la cuenta así porque es su versión”, afirmó.
El colombiano también cuestionó la actitud de algunos futbolistas que, según su visión, responsabilizan exclusivamente a la dirigencia cuando atraviesan conflictos contractuales o deportivos. Con el mismo tono frontal que lo caracterizaba dentro de la cancha, lanzó una serie de críticas hacia quienes ponen el foco únicamente en las decisiones de los dirigentes.
“Todos atacan al presidente o Consejo… ¿Cuántos de esos jugadores dieron el máximo para quedarse? ¿Dónde está el deseo de pelear por un lugar? Eso no se ve, no se valora”, sostuvo. Luego reforzó su postura con otra frase que dejó en claro su mirada sobre el profesionalismo dentro del plantel: “¿Luchó para jugar más? ¿Eso es ser profesional?”.
Más allá del cruce puntual con Lema, Serna también aprovechó para respaldar públicamente a Riquelme. El colombiano consideró que muchas de las críticas que recibe el actual presidente responden a una persecución política y mediática. “Yo estoy convencido de una cosa, no todo sale perfecto. En un alto porcentaje, la gran mayoría de las cosas que se dicen es porque el presidente es Riquelme. La persecución es notoria. Román le ganó a la historia, al poder. Repito: no todo se hizo bien, la gran mayoría de los inventos calificativos se hacen con maldad”, afirmó.
Qué dijo Chicho Serna de Hinestroza, Cetré y Sebastián Villa
Durante la entrevista también analizó algunos movimientos recientes del mercado de pases. Uno de los casos que mencionó fue el del colombiano Marino Hinestroza, futbolista que finalmente terminó fichando por Vasco da Gama luego de negociaciones frustradas. Desde su mirada, el interés del club argentino fue utilizado para mejorar la situación contractual del jugador. “No me sorprendió, estaba muy convencido de que ese pase no se hacía. Usaron a Boca para mejorar el contrato del jugador, es lo que siento desde afuera", expresó.
Además, se refirió a la fallida incorporación de Edwuin Cetré, cuya llegada se cayó tras detectarse un inconveniente en la revisión médica. En ese sentido, defendió la decisión del cuerpo médico del club de frenar la operación. “Valoro que el cuerpo médico de Boca frenó la situación, si se frenó es porque no era cualquier boludez”, explicó.
Finalmente, el exmediocampista habló sobre otro tema que genera debate entre los hinchas: la posibilidad de que Sebastián Villa regrese al club. Serna reconoció que el eventual retorno del extremo colombiano podría generar rechazo en parte de la hinchada, sobre todo por los rumores que lo vincularon recientemente con River. “Si volviera a Boca y llegara a su nivel, la gente va a reprochar ese tema. Yo no sé si se portó bien o mal, yo lo que digo es que a Villa a Boca se le apoyo en todo y más, Sebastián arrastraba un tema súper delicado”, concluyó.
