El Chicho Serna cruzó con dureza a Lema y habló del posible regreso de Villa a Boca

Más allá del cruce puntual con Lema, Serna también aprovechó para respaldar públicamente a Riquelme. El colombiano consideró que muchas de las críticas que recibe el actual presidente responden a una persecución política y mediática. “Yo estoy convencido de una cosa, no todo sale perfecto. En un alto porcentaje, la gran mayoría de las cosas que se dicen es porque el presidente es Riquelme. La persecución es notoria. Román le ganó a la historia, al poder. Repito: no todo se hizo bien, la gran mayoría de los inventos calificativos se hacen con maldad”, afirmó.

consejo del futbol boca

Qué dijo Chicho Serna de Hinestroza, Cetré y Sebastián Villa

Durante la entrevista también analizó algunos movimientos recientes del mercado de pases. Uno de los casos que mencionó fue el del colombiano Marino Hinestroza, futbolista que finalmente terminó fichando por Vasco da Gama luego de negociaciones frustradas. Desde su mirada, el interés del club argentino fue utilizado para mejorar la situación contractual del jugador. “No me sorprendió, estaba muy convencido de que ese pase no se hacía. Usaron a Boca para mejorar el contrato del jugador, es lo que siento desde afuera", expresó.

Además, se refirió a la fallida incorporación de Edwuin Cetré, cuya llegada se cayó tras detectarse un inconveniente en la revisión médica. En ese sentido, defendió la decisión del cuerpo médico del club de frenar la operación. “Valoro que el cuerpo médico de Boca frenó la situación, si se frenó es porque no era cualquier boludez”, explicó.

Finalmente, el exmediocampista habló sobre otro tema que genera debate entre los hinchas: la posibilidad de que Sebastián Villa regrese al club. Serna reconoció que el eventual retorno del extremo colombiano podría generar rechazo en parte de la hinchada, sobre todo por los rumores que lo vincularon recientemente con River. “Si volviera a Boca y llegara a su nivel, la gente va a reprochar ese tema. Yo no sé si se portó bien o mal, yo lo que digo es que a Villa a Boca se le apoyo en todo y más, Sebastián arrastraba un tema súper delicado”, concluyó.