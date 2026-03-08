Huracán presentó a Lucas Blondel con un curioso video y un guiño a Morena Beltrán
El lateral dejó Boca y fue presentado como refuerzo del Globo con un video en redes sociales que incluyó un guiño a su pareja. Llega a préstamo por un año.
Huracán anunció oficialmente la llegada de Lucas Blondel, quien se sumó al club a préstamo desde Boca por un año con opción de compra. El lateral derecho fue presentado en redes sociales con un video que llamó la atención por la música elegida y un guiño a su pareja, la periodista Morena Beltrán.
El anuncio oficial estuvo acompañado por un video en el que el Globo eligió la canción “Baila Morena”, un detalle que rápidamente llamó la atención de los hinchas y que fue interpretado como un guiño a Morena Beltrán, periodista deportiva y actual pareja del futbolista.
Lucas Blondel vuelve a encontrarse con Diego Martínez
En Huracán, Blondel volverá a compartir equipo con Diego Martínez, el entrenador que ya lo dirigió en otras etapas de su carrera. El lateral coincidió con el actual DT del Globo durante su paso por Tigre y también en Boca, por lo que esta será la tercera vez que trabajen juntos en distintos clubes.
La llegada a Parque Patricios aparece como una oportunidad importante para el defensor, que busca recuperar continuidad y ritmo de competencia. Además, el jugador tiene un objetivo claro en el horizonte: mantenerse en un buen nivel pensando en el Mundial 2026, torneo en el que aspira a representar a la selección de Suiza.
Los números de Lucas Blondel en Boca
Blondel había llegado a Boca en julio de 2023 proveniente de Tigre, en una operación cercana a los 3.000.000 de dólares. Durante su paso por el club de la Ribera disputó 32 partidos en la Primera División, en los que marcó 4 goles y dio 1 asistencia, sumando poco más de 2.000 minutos en cancha.
En medio de su recuperación de una lesión importante, también disputó 2 encuentros en la Reserva durante 2025 para volver progresivamente a la competencia. En esos partidos anotó 1 gol, en una etapa en la que el equipo juvenil de Boca terminó consagrándose campeón del Torneo Proyección 2024/2025.
