Huracán presentó a Lucas Blondel con un curioso video y un guiño a Morena Beltrán

Lucas Blondel vuelve a encontrarse con Diego Martínez

En Huracán, Blondel volverá a compartir equipo con Diego Martínez, el entrenador que ya lo dirigió en otras etapas de su carrera. El lateral coincidió con el actual DT del Globo durante su paso por Tigre y también en Boca, por lo que esta será la tercera vez que trabajen juntos en distintos clubes.