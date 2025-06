Ayrton Costa llegó a Estados Unidos para el Mundial de Clubes: por qué no le daban la visa

“Estoy muy contento de estar acá, agradecido al club que me aguantó hasta el final y a Russo que me metió en la lista, se la jugó también. Ahora, a dejar todo, a demostrar”, fue su primera respuesta frente a los periodistas en suelo norteamericano. El zaguero central de 25 años no pudo subirse al avión que había partido en la noche del jueves junto al presidente Juan Román Riquelme, los refuerzos Marco Pellegrino, Malcom Braida y el juvenil Mateo Mendia, luego de que le retuvieran el pasaporte.

Luego contó que habló con Román. "Súper agradecido porque es una excelente persona. Ahora, hay que responderle adentro de la cancha si me toca”.

En este sentido, el defensor fue consultado por la dilatada espera para recibir la aprobación de la Embajada de los Estados Unidos por su visa: “Yo mucho no le di bola, pero la que mira todo es mi mamá, y a ella le duele, sufre. Se dijeron muchas boludeces. Ahora, estoy tranquilo y muy feliz de estar acá”.

Por qué Estados Unidos le negó la visa a Ayrton Sena

Ayrton Costa arrastraba dos causas ante la Justicia, debido a esto fue investigado antes de que aprobaran su visado. En 2018, fue implicado por el delito de robo calificado en poblado y banda con su hermano (tenía 19 años). Más tarde, quedó sobreseído luego de una probation. En 2023, después de haber jugado cedido en Platense y volver al Rojo, quedó implicado en una causa por encubrimiento de asesinato: fue acusado de “limpiar” la escena del crimen de la pareja de su hermano.

“La verdad es que me dijeron que me iban a confirmar la visa por mail, no me la mandaron, me llamaron de un número oculto como cuatro veces. No iba a atender, no quería, pero atendí y me dijeron que vaya a buscar la visa. A la primera que le dije fue a mi mamá. Está muy feliz”, confirmó.