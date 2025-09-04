Baja en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico está lesionado y deberá ser reemplazado

lionel scaloni 2

Sin Tagliafico, así iría la Selección Argentina ante Venezuela

En cuanto a la formación, Scaloni aún mantiene algunas dudas. En el mediocampo, Giovani Lo Celso pelea por un lugar con Alexis Mac Allister, quien no está al 100% físicamente. En el ataque, la incógnita pasa por definir quién será el acompañante de Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Sin embargo, la certeza ya está en el lateral izquierdo, donde el “Huevo” Acuña intentará imponer su despliegue y solidez defensiva para suplir a Tagliafico.