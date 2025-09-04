Baja en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico está lesionado y deberá ser reemplazado
El lateral del Lyon sufrió una molestia muscular y no estará presente en el Monumental, donde Argentina vivirá un partido histórico en las Eliminatorias.
La Selección Argentina tendrá una ausencia de peso en el duelo frente a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Nicolás Tagliafico, habitual titular en el lateral izquierdo, quedó descartado por una molestia muscular y no será de la partida en el estadio Monumental.
En su lugar, Lionel Scaloni recurrirá a la experiencia de Marcos "Huevo" Acuña, quien volverá a ocupar ese sector en una jornada que quedará marcada por la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino. El encuentro se disputará este jueves desde las 20:30. El árbitro principal será el chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por su compatriota Juan Lara.
La Albiceleste llega al compromiso con la clasificación asegurada y la tranquilidad de haber mostrado un rendimiento superlativo en el camino, incluido el resonante triunfo por 4-1 frente a Brasil en Río de Janeiro que selló de manera definitiva el pasaje al Mundial de 2026.
Más allá de lo estrictamente deportivo, el partido está cargado de un fuerte simbolismo: será el último encuentro oficial de Messi en Argentina vistiendo la camiseta de la Selección en unas Eliminatorias, según él mismo confirmó en la previa. El Monumental se prepara para una atmósfera especial, con homenajes y una ovación que promete ser inolvidable.
Sin Tagliafico, así iría la Selección Argentina ante Venezuela
En cuanto a la formación, Scaloni aún mantiene algunas dudas. En el mediocampo, Giovani Lo Celso pelea por un lugar con Alexis Mac Allister, quien no está al 100% físicamente. En el ataque, la incógnita pasa por definir quién será el acompañante de Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Sin embargo, la certeza ya está en el lateral izquierdo, donde el “Huevo” Acuña intentará imponer su despliegue y solidez defensiva para suplir a Tagliafico.
