Gasly aclaró la polémica con Colapinto: reveló que hubo una charla privada en Alpine
El piloto francés aseguró que el conflicto quedó resuelto luego de una conversación personal con el argentino y remarcó que el equipo actuó según lo pactado antes de la carrera.
El Gran Premio de los Países Bajos dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El argentino estuvo cerca de lograr sus primeros puntos en Fórmula 1, pero una cuestionada gestión de equipo en Alpine lo perjudicó en las vueltas decisivas, donde debió esperar para adelantar a Pierre Gasly.
La situación generó polémica y cierto malestar, aunque el propio francés aclaró que la relación interna no se vio afectada. En la previa del Gran Premio de Italia en Monza, fue consultado sobre si había dialogado con Colapinto tras lo ocurrido en Zandvoort.
“Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones”, explicó en declaraciones a Motorsport.
El galo insistió en que no hubo improvisación, sino una estrategia previamente definida: “De cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Todo está bien. Son situaciones que pueden darse en este tipo de carreras”. De esta manera, buscó poner paños fríos a una tensión que se generó puertas afuera, pero que según él ya está resuelta.
La polémica surgió porque Colapinto perdió un tiempo valioso detrás de Gasly cuando ambos tenían neumáticos en diferente estado, lo que a ojos de muchos analistas redujo las posibilidades del argentino de meterse en la zona de puntos. Sin embargo, Gasly defendió el accionar del equipo: “Si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí, se podría haber hecho antes. Pero lo importante es que se cumpla lo acordado previamente. Hubo dos intercambios y en ambos se hicieron tal como se había pactado antes de largar”.
El episodio no deja de ser significativo para Colapinto, quien está en pleno proceso de adaptación a la máxima categoría y busca consolidarse en Alpine. Monza aparece ahora como una nueva oportunidad para demostrar su potencial y, de una vez por todas, sumar unidades. La interna del equipo, al menos según Gasly, quedó en buenos términos. Resta ver si lo conversado se refleja en pista este fin de semana.
Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
