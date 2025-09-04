Gasly aclaró la polémica con Colapinto: reveló que hubo una charla privada en Alpine

La polémica surgió porque Colapinto perdió un tiempo valioso detrás de Gasly cuando ambos tenían neumáticos en diferente estado, lo que a ojos de muchos analistas redujo las posibilidades del argentino de meterse en la zona de puntos. Sin embargo, Gasly defendió el accionar del equipo: “Si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí, se podría haber hecho antes. Pero lo importante es que se cumpla lo acordado previamente. Hubo dos intercambios y en ambos se hicieron tal como se había pactado antes de largar”.

El episodio no deja de ser significativo para Colapinto, quien está en pleno proceso de adaptación a la máxima categoría y busca consolidarse en Alpine. Monza aparece ahora como una nueva oportunidad para demostrar su potencial y, de una vez por todas, sumar unidades. La interna del equipo, al menos según Gasly, quedó en buenos términos. Resta ver si lo conversado se refleja en pista este fin de semana.

gasly gesto colapinto paises bajos

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00