Se define la pelea por el Repechaje de las Eliminatorias: así está la tabla de posiciones
La Albiceleste lidera con comodidad y este jueves podrían confirmarse todos los clasificados directos al Mundial 2026, además de la selección que disputará el Repechaje.
La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas promete resolver gran parte del camino hacia el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con todos los encuentros programados para este jueves, la atención estará puesta en quiénes completarán el grupo de clasificados y quién ocupará la plaza de Repechaje.
Argentina llega a esta instancia con el trabajo hecho. Con 35 puntos en la tabla, la Selección dirigida por Lionel Scaloni se aseguró matemáticamente el primer puesto, sacando diez unidades de ventaja a su escolta cuando solo quedan seis en disputa. Su campaña fue contundente, con regularidad y superioridad sobre todos sus rivales.
El segundo y tercer lugar lo comparten Ecuador y Brasil, ambos con 25 puntos, aunque el equipo tricolor cuenta con una mejor diferencia de gol que lo ubica por delante. Más abajo aparecen Uruguay y Paraguay, que con 24 unidades también sellaron su boleto directo a la próxima Copa del Mundo.
Colombia se encuentra en la quinta posición y es, por ahora, el último que clasifica sin necesidad de repechaje. Un triunfo frente a Bolivia en esta jornada le aseguraría el pasaje sin depender de otros resultados.
La gran incógnita está en el sexto lugar, reservado para el Repechaje. Venezuela, con 18 puntos, ocupa ese sitio y sueña con llegar por primera vez a un Mundial. Sin embargo, la presión es máxima: Bolivia está al acecho y un tropiezo de la Vinotinto podría dejarla afuera de todo. Perú también conserva una mínima esperanza, aunque necesitaría una combinación casi milagrosa de resultados.
En el fondo, Chile atraviesa otro golpe a su historia reciente: con apenas 10 puntos, ya quedó eliminado y se perderá la tercera Copa del Mundo consecutiva, profundizando su crisis futbolística.
La jornada de este jueves puede ser decisiva. Si Colombia y Venezuela logran imponerse, quedarán definidos tanto los cinco clasificados directos como el equipo que afrontará el repechaje intercontinental. Un cierre vibrante que marcará quiénes seguirán en carrera rumbo al sueño mundialista.
Así está hoy la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
