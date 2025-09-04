Se define la pelea por el Repechaje de las Eliminatorias: así está la tabla de posiciones

La gran incógnita está en el sexto lugar, reservado para el Repechaje. Venezuela, con 18 puntos, ocupa ese sitio y sueña con llegar por primera vez a un Mundial. Sin embargo, la presión es máxima: Bolivia está al acecho y un tropiezo de la Vinotinto podría dejarla afuera de todo. Perú también conserva una mínima esperanza, aunque necesitaría una combinación casi milagrosa de resultados.

En el fondo, Chile atraviesa otro golpe a su historia reciente: con apenas 10 puntos, ya quedó eliminado y se perderá la tercera Copa del Mundo consecutiva, profundizando su crisis futbolística.

La jornada de este jueves puede ser decisiva. Si Colombia y Venezuela logran imponerse, quedarán definidos tanto los cinco clasificados directos como el equipo que afrontará el repechaje intercontinental. Un cierre vibrante que marcará quiénes seguirán en carrera rumbo al sueño mundialista.

Así está hoy la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

