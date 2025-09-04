Conmoción total en Brasil: un arquero de futsal murió tras atajar un penal
Antonio “Pixé” dos Santos Sousa, de 31 años, se desplomó luego de contener un remate en una definición por penales.
Un hecho trágico conmueve al futsal brasileño. Antonio Édson dos Santos Sousa, más conocido como “Pixé”, falleció de manera repentina durante un partido amateur en el Estado de Pará. El arquero, de apenas 31 años, atajó un penal en la definición de un certamen, levantó los brazos en señal de celebración y segundos después se desplomó en el suelo.
Pese a los intentos por reanimarlo, murió poco después en el hospital. El episodio ocurrió en Augusto Corrêa, en el noreste del país, en el marco de los Juegos de la Semana de la Patria 2025. Todo quedó registrado por las cámaras que transmitían la jornada.
En las imágenes se observa cómo Pixé se lanza a su derecha para contener un disparo, festeja la tapada mirando al cielo y, de manera abrupta, cae sin poder volver a levantarse. Sus compañeros y rivales corrieron de inmediato a asistirlo mientras el público ingresaba al gimnasio Zezinho de Freitas desesperado por ayudar.
Los servicios médicos intentaron reanimarlo en el lugar, pero debido a la gravedad de la situación fue trasladado al hospital São Migue, donde minutos más tarde confirmaron su fallecimiento. Hasta el momento no se precisó la causa de su muerte. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial para una autopsia que determine si se trató de un paro cardiorrespiratorio, un accidente cerebrovascular u otra causa.
La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida: “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Édson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha”. Además, anunciaron la suspensión inmediata de toda la actividad programada en señal de duelo.
El impacto en la comunidad deportiva fue enorme, ya que Pixé era muy querido en el ambiente y considerado un ejemplo de compromiso y compañerismo. En redes sociales, clubes, jugadores y fanáticos expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a su familia. La tragedia reaviva también el debate sobre los controles médicos en torneos amateurs y la necesidad de garantizar asistencia rápida en cada partido.
