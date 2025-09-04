Conmoción total en Brasil: un arquero de futsal murió tras atajar un penal

image

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida: “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Édson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha”. Además, anunciaron la suspensión inmediata de toda la actividad programada en señal de duelo.

El impacto en la comunidad deportiva fue enorme, ya que Pixé era muy querido en el ambiente y considerado un ejemplo de compromiso y compañerismo. En redes sociales, clubes, jugadores y fanáticos expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a su familia. La tragedia reaviva también el debate sobre los controles médicos en torneos amateurs y la necesidad de garantizar asistencia rápida en cada partido.