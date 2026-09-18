Boca y la cuenta para entrar a la Copa Libertadores 2027: cuántos puntos necesita

Boca actualmente tiene 44 puntos, por lo que necesita sumar 13 unidades más para llegar a ese número. Todavía quedan siete fechas del Clausura y hay 21 puntos en juego. Por lo tanto, debería conseguir al menos 13 de esos 21 puntos si pretende alcanzar la referencia de 57 unidades.

Eso representa una exigencia importante para el tramo final del campeonato, aunque la cifra no garantiza por sí sola la clasificación: el resultado definitivo dependerá también de lo que hagan Vélez y los demás equipos que compiten por los primeros puestos de la tabla anual.

Copa Libertadores.

La pelea por los cupos está abierta

La diferencia entre Boca y Vélez es mínima, pero detrás también aparecen otros equipos que pueden modificar el escenario en las próximas jornadas. Por esa razón, no alcanza con proyectar una cantidad determinada de puntos: el Xeneize deberá observar simultáneamente los resultados de sus rivales directos.

El objetivo será sostenerse en los puestos superiores mientras avanza el Clausura. Una buena racha en las siete fechas restantes podría permitirle escalar posiciones y acercarse al tercer lugar. Además, todavía tiene otros caminos posibles hacia la Libertadores 2027 vinculados con sus competencias de la temporada. Sin embargo, laTabla Anual aparece como una alternativa concreta y el equipo necesita evitar llegar al final del año dependiendo exclusivamente de la obligación de conquistar un título.