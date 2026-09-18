Boca y la cuenta para entrar a la Copa Libertadores 2027: cuántos puntos necesita
El equipo de Rodolfo Arruabarrena marcha cuarto en la Tabla Anual y está cerca de la zona de clasificación directa, aunque todavía debe sumar en las últimas fechas del Torneo Clausura.
Boca tiene un objetivo concreto para el cierre de la temporada: conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Mientras continúa su participación en la Copa Sudamericana, el Xeneize también sigue de cerca la Tabla Anual, que actualmente representa su principal vía para asegurarse un lugar en la próxima edición del máximo certamen continental.
El triunfo por 3-1 ante Central Córdoba significó un movimiento importante para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Con esos tres puntos, alcanzó las 44 unidades y quedó ubicado en el cuarto puesto de la clasificación general.
La posición adquiere especial relevancia porque el tercer lugar es, actualmente, el último que entrega un boleto directo a la Libertadores mediante la tabla anual. Ese puesto pertenece a Vélez, que se encuentra apenas un punto por encima del equipo de la Ribera. Por eso, cada partido que resta tendrá un peso importante en la pelea por uno de los cupos.
¿Cuántos puntos necesita Boca para entrar a la Libertadores?
Para proyectar una cifra de referencia, aparece el antecedente de la temporada anterior. En 2025, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual con 57 puntos. Ese registro permite establecer una referencia para el club de la Ribera en la actual temporada. Si se mantiene un escenario similar, el conjunto de Arruabarrena debería alcanzar al menos las 57 unidades para ubicarse en una zona competitiva de clasificación.
Boca actualmente tiene 44 puntos, por lo que necesita sumar 13 unidades más para llegar a ese número. Todavía quedan siete fechas del Clausura y hay 21 puntos en juego. Por lo tanto, debería conseguir al menos 13 de esos 21 puntos si pretende alcanzar la referencia de 57 unidades.
Eso representa una exigencia importante para el tramo final del campeonato, aunque la cifra no garantiza por sí sola la clasificación: el resultado definitivo dependerá también de lo que hagan Vélez y los demás equipos que compiten por los primeros puestos de la tabla anual.
La pelea por los cupos está abierta
La diferencia entre Boca y Vélez es mínima, pero detrás también aparecen otros equipos que pueden modificar el escenario en las próximas jornadas. Por esa razón, no alcanza con proyectar una cantidad determinada de puntos: el Xeneize deberá observar simultáneamente los resultados de sus rivales directos.
El objetivo será sostenerse en los puestos superiores mientras avanza el Clausura. Una buena racha en las siete fechas restantes podría permitirle escalar posiciones y acercarse al tercer lugar. Además, todavía tiene otros caminos posibles hacia la Libertadores 2027 vinculados con sus competencias de la temporada. Sin embargo, laTabla Anual aparece como una alternativa concreta y el equipo necesita evitar llegar al final del año dependiendo exclusivamente de la obligación de conquistar un título.
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