Prestianni fue suspendido por la UEFA: no estará en la revancha ante Real Madrid

El comunicado completo de Benfica contra la UEFA

El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League. El Sport Lisboa e Benfica también reafirma su firme compromiso con la lucha contra toda forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su acción diaria, su comunidad global, la labor de la Fundación Benfica y figuras clave en la historia del Club, como Eusébio.