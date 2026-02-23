Prestianni fue suspendido por la UEFA: no estará en la revancha ante Real Madrid
El organismo disciplinario decidió aplicar una sanción provisoria al argentino tras la denuncia presentada por Vinícius Jr. y el delantero se perderá el duelo decisivo en España.
A pocas horas del choque decisivo entre el Benfica y el Real Madrid por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025/26, una resolución alteró los planes del conjunto portugués. La UEFA comunicó la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, luego de la denuncia realizada por Vinícius Júnior durante el encuentro de ida disputado en Lisboa.
La determinación implica que el atacante argentino no podrá ser parte del compromiso en el Santiago Bernabéu, ni siquiera integrando el banco de suplentes. Se trata de una baja sensible para el entrenador José Mourinho, quien analizaba incluir al ex Vélez desde el inicio en un partido clave para intentar revertir el 0-1 sufrido en casa.
El ente rector del fútbol europeo difundió un extenso comunicado en el que explicó los alcances de la medida: “Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”.
Además, el texto aclara que la resolución no es definitiva: “Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo”.
La notificación llegó a las oficinas del club portugués este lunes y generó malestar puertas adentro. Desde Benfica emitieron un comunicado en sus canales oficiales para confirmar que el futbolista no estará disponible y cuestionaron el criterio adoptado por el organismo europeo. Mientras tanto, la serie continúa abierta y el Merengue buscará hacer valer la ventaja mínima conseguida como visitante.
El comunicado completo de Benfica contra la UEFA
El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League. El Sport Lisboa e Benfica también reafirma su firme compromiso con la lucha contra toda forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su acción diaria, su comunidad global, la labor de la Fundación Benfica y figuras clave en la historia del Club, como Eusébio.
