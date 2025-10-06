Con Facundo Cambeses como figura, Racing igualó sin goles con Independiente Rivadavia

La "Academia" llegaba con la necesidad de revertir una racha irregular que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación. En las últimas semanas vivió un trajín exigente: avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, empató el clásico sin goles ante Independiente y finalmente quedó afuera de la Copa Argentina a manos de River, que lo venció por la mínima en Rosario con gol de Maximiliano Salas.