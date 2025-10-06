Con Facundo Cambeses como figura, Racing igualó sin goles con Independiente Rivadavia
El arquero convocado para la Selección Argentina salvó a la "Academia", que necesitaba un triunfo urgente para volver a los puestos de playoffs.
Después del golpe que significó la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, Racing no pudo regresar a la victoria en el Torneo Clausura 2025, ya que igualó 0-0 con Independiente Rivadavia en el Estadio Presidente Perón.
El conjunto de Gustavo Costas llegaba con la obligación de ganar para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs, pero se salvó de una derrota gracias al arquero Facundo Cambeses, que fue la figura de la noche en Avellaneda.
La "Academia" llegaba con la necesidad de revertir una racha irregular que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación. En las últimas semanas vivió un trajín exigente: avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, empató el clásico sin goles ante Independiente y finalmente quedó afuera de la Copa Argentina a manos de River, que lo venció por la mínima en Rosario con gol de Maximiliano Salas.
Del otro lado, Independiente Rivadavia también llegaba con cuentas pendientes. Los mendocinos no ganaron en sus anteriores tres presentaciones: cayeron ante Lanús (0-1) y empataron con Unión (2-2) y Huracán (0-0).
Sin embargo, la ilusión de la "Lepra" está puesta en la Copa Argentina, donde son semifinalistas y deberán enfrentar justamente a River, el mismo rival que eliminó a Racing.
Racing vs. Independiente Rivadavia: formaciones
- Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Racing vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Pablo Giménez.
- TV: TNT Sports.
