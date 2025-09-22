Independiente presentó a Gustavo Quinteros como DT: debutará en el clásico ante Racing
El exentrenador de Vélez fue oficializado como nuevo técnico del Rojo tras la salida de Julio Vaccari. Su estreno será el domingo en el clásico frente a la Academia en el Cilindro.
Independiente oficializó este lunes la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico en reemplazo de Julio César Vaccari. El ex entrenador de Vélez fue presentado en conferencia de prensa y tendrá un debut de alto voltaje: el clásico de Avellaneda ante Racing, el próximo domingo a las 15.15 en el estadio Presidente Perón.
Tras el empate 1-1 frente a San Lorenzo con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como interinos, la dirigencia del Rojo apostó por Quinteros para encarar un nuevo ciclo. “Para que mi idea de juego sea plasmada necesitamos confianza, trabajo y tiempo. Ojalá en estas semanas los jugadores puedan incorporar la idea”, expresó el DT.
Quinteros destacó que encontró en el plantel “características que se adaptan” a su metodología y subrayó la importancia de trabajar en lo anímico: “Hay que devolverle la confianza a los jugadores para que puedan jugar en su mejor nivel. Contra San Lorenzo se perdieron pases que antes eran precisos y eso es falta de confianza individual”.
El técnico aclaró que no planea realizar cambios drásticos: “Si metés demasiados cambios podés confundir mucho más. Vamos a iniciar una nueva etapa, pidiendo lo básico y entrenando lo básico de una idea de juego que más adelante sea herramienta para conseguir objetivos”.
Independiente será el primer club grande que Quinteros dirija en el país. Mundialista con la selección de Bolivia en 1994, el DT confesó que esperaba esta oportunidad: “Es un club grande y yo quería dirigir en Argentina. No se dio en el inicio de temporada, pero analizando el plantel veo buenos jugadores y podemos empezar un proceso importante”.
Respecto al choque con Racing, Quinteros señaló que no lo tomó como un condicionante: “Cuando asumí no pensé en el primer partido, sino en la capacidad de pelear títulos. Racing es complicado, como cualquiera en el fútbol argentino. Para los jugadores, el clásico puede ser una posibilidad enorme de revertir la situación”. Además, adelantó que buscará hablar con su antecesor, Julio César Vaccari: “Los entrenadores solemos hablar con colegas que tuvieron al plantel. Aún no hablé con él, pero lo haré para conocer su experiencia en Independiente”.
Con un discurso ambicioso, Quinteros fue claro al fijar metas: “Yo le dije a los dirigentes que mi objetivo es ser campeón. Pensar en grande me hizo conseguir objetivos. Buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, jugar bien, intentar clasificar entre los ocho y a la Sudamericana. Voy a darlo todo para que Independiente vuelva a los primeros puestos”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario