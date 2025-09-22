Independiente presentó a Gustavo Quinteros como DT: debutará en el clásico ante Racing

Independiente será el primer club grande que Quinteros dirija en el país. Mundialista con la selección de Bolivia en 1994, el DT confesó que esperaba esta oportunidad: “Es un club grande y yo quería dirigir en Argentina. No se dio en el inicio de temporada, pero analizando el plantel veo buenos jugadores y podemos empezar un proceso importante”.

Respecto al choque con Racing, Quinteros señaló que no lo tomó como un condicionante: “Cuando asumí no pensé en el primer partido, sino en la capacidad de pelear títulos. Racing es complicado, como cualquiera en el fútbol argentino. Para los jugadores, el clásico puede ser una posibilidad enorme de revertir la situación”. Además, adelantó que buscará hablar con su antecesor, Julio César Vaccari: “Los entrenadores solemos hablar con colegas que tuvieron al plantel. Aún no hablé con él, pero lo haré para conocer su experiencia en Independiente”.

Con un discurso ambicioso, Quinteros fue claro al fijar metas: “Yo le dije a los dirigentes que mi objetivo es ser campeón. Pensar en grande me hizo conseguir objetivos. Buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, jugar bien, intentar clasificar entre los ocho y a la Sudamericana. Voy a darlo todo para que Independiente vuelva a los primeros puestos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970149322655216033&partner=&hide_thread=false "LE DIJE A LOS DIRIGENTES QUE QUERÍA ARMAR UN EQUIPO PARA SER CAMPEÓN"



Gustavo Quinteros en su presentación como nuevo entrenador de Independiente pic.twitter.com/DqNxALkCXt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025