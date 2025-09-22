Los primeros caídos: Talleres (RdE) y Defensores Unidos descendieron en la Primera Nacional
A dos fechas del cierre de la fase inicial, quedaron confirmados los primeros dos equipos que perdieron la categoría en la segunda división del fútbol argentino.
La Primera Nacional ya tiene a sus dos primeros descendidos de la temporada 2025: Talleres de Remedios de Escalada (RdE) y Defensores Unidos de Zárate (CADU) no lograron revertir campañas muy flojas y, con apenas 20 puntos sumados en 32 jornadas, se despidieron de la categoría cuando todavía restan disputarse dos fechas.
Los resultados del domingo terminaron por sellar su suerte: los de Escalada cayeron 2-0 frente a Mitre de Santiago del Estero, mientras que CADU empató 0-0 ante Nueva Chicago en la Zona B.
El conjunto de Zárate tuvo un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Fue el equipo con menos triunfos en todo el campeonato -apenas tres-, recibió la mayor cantidad de goles (51 en 32 partidos) y solo pudo anotar en 17 ocasiones. Esa falta de contundencia y solidez defensiva hizo imposible sostener la permanencia.
El encuentro contra el Torito de Mataderos reflejó su irregularidad: aunque generó algunas de las situaciones más claras, no pudo romper el marcador y terminó resignando las últimas chances de salvarse. En lo que va del año, CADU ya había tenido tres entrenadores distintos, un factor que también marcó la inestabilidad de su campaña.
Por el lado de Talleres (RE), los números también fueron contundentes. El equipo dirigido por Jorge “Flaco” Vivaldo acumuló 22 derrotas, siendo el que más perdió en toda la divisional. Solo logró cinco victorias y la misma cantidad de empates, con un registro goleador muy bajo: apenas 15 tantos a favor en todo el certamen.
Ante Mitre, la historia fue similar a la de muchos partidos recientes: un breve intento por adelantarse y luego la contundencia rival, con los goles de Santiago Rosales y Agustín Ramírez que confirmaron el descenso. El desenlace deja a ambos equipos con la obligación de rearmarse de cara a la próxima temporada.
En tanto, en la Zona A la pelea por evitar los otros dos descensos sigue abierta. Arsenal, Alvarado, Ferro, Quilmes, All Boys, Güemes y Almagro se encuentran separados por apenas cinco unidades cuando todavía quedan seis en juego. Colón, en cambio, aseguró su permanencia tras el empate frente a Deportivo Morón en Santa Fe.
De esta manera, la definición de la parte baja promete ser tan intensa como la lucha por ingresar al Reducido, con varios equipos jugándose su futuro en el cierre del campeonato.
Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional
