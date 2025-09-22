Los primeros caídos: Talleres (RdE) y Defensores Unidos descendieron en la Primera Nacional

Por el lado de Talleres (RE), los números también fueron contundentes. El equipo dirigido por Jorge “Flaco” Vivaldo acumuló 22 derrotas, siendo el que más perdió en toda la divisional. Solo logró cinco victorias y la misma cantidad de empates, con un registro goleador muy bajo: apenas 15 tantos a favor en todo el certamen.

Ante Mitre, la historia fue similar a la de muchos partidos recientes: un breve intento por adelantarse y luego la contundencia rival, con los goles de Santiago Rosales y Agustín Ramírez que confirmaron el descenso. El desenlace deja a ambos equipos con la obligación de rearmarse de cara a la próxima temporada.

En tanto, en la Zona A la pelea por evitar los otros dos descensos sigue abierta. Arsenal, Alvarado, Ferro, Quilmes, All Boys, Güemes y Almagro se encuentran separados por apenas cinco unidades cuando todavía quedan seis en juego. Colón, en cambio, aseguró su permanencia tras el empate frente a Deportivo Morón en Santa Fe.

De esta manera, la definición de la parte baja promete ser tan intensa como la lucha por ingresar al Reducido, con varios equipos jugándose su futuro en el cierre del campeonato.

Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional

Embed Standings provided by Sofascore

Embed Standings provided by Sofascore