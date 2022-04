Lewandowski - Messi, una rivalidad abonada por el polaco que tendrá un capítulo aparte en Qatar 2022

Tras perder a fines del año pasado el Balón de Oro frente a Messi pero quedarse pocas semanas más tarde con el premio The Best, Lewandowski dejó en evidencia su frustración por haber quedado relegado durante años detrás de las figuras del 10 de la selección argentina y del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Messi-Balón-de-Oro.jpg

Así su deseo de ser reconocido como el mejor jugador del mundo lo llevó a hacer alguna declaraciones desafortunadas y apuntó en reiteradas ocasiones en contra de Lionel Messi. En enero pasado el jugador polaco realizó unas declaraciones que provocaron un gran impacto en el mundo del fútbol: recriminó una actitud del astro argentino.

"He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", dijo Lewandowski.

Además, agregó: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Lewandowski.jpg Gentileza: @FCBayernES

"Probablemente (Ronaldo) ya no vuelva a marcar 60 goles en un año, pero con 30 y 40 sigue marcando la diferencia. Messi es un tipo diferente de jugador. A la edad de Cristiano le será más difícil mantenerse en su nivel goleador", concluyó.

Messi jamás le respondió. Ahora podrán hablar en la cancha. Será en el último partido de la fase de Grupos que enfrentará a Argentina y Polonia en el Lusail Stadium el miércoles 30 de noviembre a las 10 de la mañana de nuestro país.