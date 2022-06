Se filtró una charla de Sergio Ramos pidiendo ayuda para ganar el Balón de Oro 2020

"Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado", comienza Ramos en unos de los audios filtrados en las últimas horas.

"Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", siguió el defensor.

Y luego llegó la respuesta de Rubiales. "Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme", le dijo el hombre fuerte del fútbol español.

Envalentonado por la respuesta de Rubiales, Ramos fue por más y le pidió que también intercediera para favorecerlo en la elección del premio The Best que entrega la FIFA: "Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. (Gianni) Infantino da el The Best que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos".

Finalmente, en 2020 por la pandemia de coronavirus Covid-19 no hubo Balón de Oro y recién se entregó en 2021. Lionel Messi lo ganó, el séptimo de su carrera, mientras que The Best fue para el polaco Robert Lewandowski.