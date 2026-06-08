A un paso de asumir como nuevo DT: Boca acelera por el regreso del Vasco Arruabarrena

Los números del Vasco Arruabarrena como DT de Boca

Para el Vasco se trataría de una nueva oportunidad de conducir al club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Su primer ciclo como entrenador se desarrolló entre 2014 y comienzos de 2016. Durante ese período dirigió 73 encuentros oficiales, obteniendo 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas, números que le permitieron alcanzar una efectividad superior al 68 por ciento.

rodolfo arruabarrena

Además de los resultados deportivos, aquella etapa quedó marcada por la conquista de títulos y por algunos episodios que todavía permanecen en la memoria de los hinchas, como la polémica final de la Copa Argentina frente a Rosario Central. Su vínculo con Boca, sin embargo, trasciende ampliamente su paso como entrenador.

Arruabarrena surgió de las divisiones inferiores del club y formó parte de una generación histórica que dejó una huella imborrable. Como futbolista fue campeón de los torneos Apertura 1998 y Clausura 1999 y también integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores 2000 bajo la conducción de Carlos Bianchi. Ese recorrido lo convirtió en una figura respetada por gran parte del mundo boquense.

Mientras continúan las conversaciones finales, todo indica que el regreso del Vasco está cada vez más cerca de concretarse. Salvo un cambio inesperado en las negociaciones, el club de la Ribera tendría definido a su nuevo entrenador para afrontar los desafíos que se vienen, apostando por un hombre de la casa que conoce la exigencia y la dimensión de una institución acostumbrada a pelear por los títulos.