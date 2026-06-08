A un paso de asumir como nuevo DT: Boca acelera por el regreso del Vasco Arruabarrena
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó en las negociaciones y el regreso del exlateral izquierdo parece cuestión de tiempo.
Boca se encuentra cada vez más cerca de definir quién será el encargado de conducir al equipo en una nueva etapa. Luego de varios análisis y conversaciones mantenidas durante los últimos días, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme logró avanzar significativamente en las tratativas para concretar el regreso de Rodolfo Arruabarrena, un nombre con fuerte identificación con la historia del club y que ya conoce lo que significa dirigir al primer equipo.
Las negociaciones transitan una instancia decisiva. Según trascendió, el proyecto deportivo presentado por el entrenador ya recibió el visto bueno de los dirigentes y existe coincidencia respecto al rumbo futbolístico que se pretende para el equipo. Por ese motivo, la discusión actual gira principalmente en torno a cuestiones contractuales y algunos aspectos administrativos que deben resolverse antes de oficializar el acuerdo.
Desde el entorno del entrenador transmiten optimismo y aseguran que existe una fuerte predisposición para llegar a un entendimiento. “El Vasco quiere agarrar sí o sí”, le confiaron a M1 desde el entorno del entrenador. Esa voluntad mutua es uno de los factores que aceleró las conversaciones y que alimenta la expectativa de que el anuncio pueda producirse en el corto plazo.
La intención del Xeneize es que Arruabarrena pueda estar al frente del plantel desde el inicio de la próxima pretemporada. Los futbolistas actualmente disfrutan de un período de descanso y tienen previsto regresar a los entrenamientos el 18 de junio. La idea de la dirigencia es que para entonces el nuevo cuerpo técnico ya esté trabajando en el predio y pueda comenzar a planificar la segunda parte de la temporada con tiempo suficiente.
Los números del Vasco Arruabarrena como DT de Boca
Para el Vasco se trataría de una nueva oportunidad de conducir al club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Su primer ciclo como entrenador se desarrolló entre 2014 y comienzos de 2016. Durante ese período dirigió 73 encuentros oficiales, obteniendo 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas, números que le permitieron alcanzar una efectividad superior al 68 por ciento.
Además de los resultados deportivos, aquella etapa quedó marcada por la conquista de títulos y por algunos episodios que todavía permanecen en la memoria de los hinchas, como la polémica final de la Copa Argentina frente a Rosario Central. Su vínculo con Boca, sin embargo, trasciende ampliamente su paso como entrenador.
Arruabarrena surgió de las divisiones inferiores del club y formó parte de una generación histórica que dejó una huella imborrable. Como futbolista fue campeón de los torneos Apertura 1998 y Clausura 1999 y también integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores 2000 bajo la conducción de Carlos Bianchi. Ese recorrido lo convirtió en una figura respetada por gran parte del mundo boquense.
Mientras continúan las conversaciones finales, todo indica que el regreso del Vasco está cada vez más cerca de concretarse. Salvo un cambio inesperado en las negociaciones, el club de la Ribera tendría definido a su nuevo entrenador para afrontar los desafíos que se vienen, apostando por un hombre de la casa que conoce la exigencia y la dimensión de una institución acostumbrada a pelear por los títulos.
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