Banfield eliminó por penales a Deportivo Riestra en una extensa serie y es semifinalista de la Copa Argentina
En el Alfredo Beranger de Temperley, el "Taladro" y el "Malevo" igualaron 1-1, pero los de Pedro Troglio sacaron pasaje a semis tras el 7-6 en los penales.
El empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Banfield llevó la definición a los penales y la tanda se convirtió en un verdadero festival de golazos que terminó con la clasificación del Taladro a las semifinales de la Copa Argentina, luego de una serie con una precisión asombrosa desde los doce pasos y varias ejecuciones que terminaron directamente contra los ángulos.
El conjunto dirigido por Pedro Troglio mostró una eficacia perfecta al convertir los siete remates que ejecutó en los pies de Alexander Machado, Federico Anselmo, Favio Álvarez, Nicolás Meriano, Diego Rodríguez, Tomás Adoryan —quien también había marcado el tanto del empate durante los noventa minutos— y Brandon Oviedo, en una definición donde prácticamente no hubo margen para el error.
Por su parte, Riestra respondió con una notable efectividad a través de Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas, Tomás González, Milton Céliz y Pedro Ramírez, destacándose especialmente las conversiones de Miño, González y Ramírez por su ubicación en zonas inalcanzables para el arquero.
La serie llegó al séptimo disparo de cada bando con apenas un fallo en catorce ejecuciones, y fue precisamente ese único error el que sentenció la historia: Carlos Quintana no pudo superar al Ruso Rodríguez, quien adivinó la intención del remate y firmó la atajada consagratoria que le otorgó el pasaje al Taladro.
Con este triunfo en una de las definiciones más impactantes del certamen federal, el equipo del sur del Gran Buenos Aires se metió entre los cuatro mejores del país y ahora aguarda en semifinales al vencedor del cruce entre Racing y Boca, una llave que mantiene su expectativa abierta a la espera de una resolución formal tras el reclamo presentado por Vélez por un presunto exceso en el cupo de futbolistas inscriptos en la planilla xeneize.
Formaciones de Riestra vs. Banfield por la Copa Argentina
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Alfredo Beranger de Temperley.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Pablo Dóvalo.
TV: TyC Sports.
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