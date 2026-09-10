Banfield eliminó por penales a Deportivo Riestra en una extensa serie y es semifinalista de la Copa Argentina

Con el Ruso Rodríguez como héroe, así se definió la clasificación de @CAB_oficial ante Riestra



En una tanda pareja, el arquero de Banfield le tapó el último penal a Carlos Quintana y metió al Taladro en las Semifinales de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/31N6k5F4T9 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 10, 2026

Con este triunfo en una de las definiciones más impactantes del certamen federal, el equipo del sur del Gran Buenos Aires se metió entre los cuatro mejores del país y ahora aguarda en semifinales al vencedor del cruce entre Racing y Boca, una llave que mantiene su expectativa abierta a la espera de una resolución formal tras el reclamo presentado por Vélez por un presunto exceso en el cupo de futbolistas inscriptos en la planilla xeneize.