Con otra asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami rescató un empate en su visita al Chicago Fire por la MLS
El astro rosarino volvió a ser determinante en el ataque de las Garzas para nivelar un encuentro que se había complicado tras el tanto inicial del local.
Una nueva función de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) le permitió al Inter Miami rescatar este miércoles un valioso empate en su visita al Chicago Fire. En un desarrollo friccionado y con figuras rutilantes de nivel internacional en ambos bandos, el conjunto de Florida logró rehacerse a tiempo para sumar fuera de casa.
El encuentro comenzó cuesta arriba para las aspiraciones del equipo rosarino cuando el delantero polaco Robert Lewandowski rompió el cero y puso en ventaja al elenco local, aprovechando desajustes en la última línea visitante. Sin embargo, cuando el partido exigía rebeldía y jerarquía individual, apareció la zurda intacta del capitán argentino.
La pincelada de Lionel Messi y el gol de Casemiro
Sobre el tramo clave del desarrollo, Messi lanzó el tiro de esquina con precisión quirúrgica, una asistencia de excelente factura técnica que dejó a sus compañeros en posición inmejorable.
La habilitación encontró a Casemiro, quien se sumó con sorpresa al ataque y definió con un gran cabezazo para estampar el 1 a 1 definitivo. Con este empate gestado gracias a la sociedad estelar entre el astro argentino y el mediocampista brasileño, el Inter Miami mantiene su protagonismo en el certamen norteamericano de cara a la recta decisiva de la temporada.
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