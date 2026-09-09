Con otra asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami rescató un empate en su visita al Chicago Fire por la MLS

La habilitación encontró a Casemiro, quien se sumó con sorpresa al ataque y definió con un gran cabezazo para estampar el 1 a 1 definitivo. Con este empate gestado gracias a la sociedad estelar entre el astro argentino y el mediocampista brasileño, el Inter Miami mantiene su protagonismo en el certamen norteamericano de cara a la recta decisiva de la temporada.