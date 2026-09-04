Guillermo Barros Schelotto fue sancionado tras la polémica con Riestra: qué castigo recibió

El entrenador quedó especialmente molesto por una de las acciones ocurridas sobre el cierre del encuentro. La V azulada había encontrado una posibilidad para quedarse con la victoria, pero la jugada fue revisada por el VAR y finalmente el tanto fue invalidado debido a una infracción previa. La intervención de Ceballos respaldó la decisión tomada por el árbitro principal y el de Liniers debió conformarse con el empate.

Para el cuerpo técnico, esa determinación tuvo un peso importante en el resultado final, ya que el equipo necesitaba sumar de a tres para continuar en la pelea por los puestos destacados de la Zona A. La protesta de Barros Schelotto se sumó así a una serie de episodios que terminaron convirtiendo el partido ante Riestra en uno de los encuentros más discutidos de la fecha.