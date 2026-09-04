Guillermo Barros Schelotto fue sancionado tras la polémica con Riestra: qué castigo recibió
El entrenador de Vélez recibió una fecha de suspensión y una multa de $1.050.000 por su expulsión durante el empate frente al Malevo por el Torneo Clausura 2026.
Guillermo Barros Schelotto deberá cumplir una fecha fuera del banco de suplentes de Vélez luego de la expulsión que sufrió durante el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra. Además, el Tribunal de Disciplina determinó una multa económica de $1.050.000 para el entrenador, como consecuencia de lo ocurrido en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.
El episodio que desencadenó la tarjeta roja se produjo después del gol de Tomás González para el Malevo. En ese momento, el director técnico del Fortín reaccionó con gestos e insultos desde su lugar en el banco. Nazareno Arasa interpretó que las expresiones estaban dirigidas hacia su persona y decidió expulsarlo.
Barros Schelotto, sin embargo, tuvo otra interpretación de lo sucedido y explicó posteriormente que sus palabras no estaban destinadas al árbitro. "Fue una puteada al aire", sostuvo el entrenador al intentar aclarar la situación que había provocado su salida del campo. La expulsión se produjo dentro de un partido controvertido: el Fortín no logró quedarse con los tres puntos y terminó igualando 1-1, en un resultado que dejó al equipo de Liniers con la necesidad de recuperar terreno en la Zona A.
Qué pasó con Guillermo Barros Schelotto ante Riestra: fuerte descargo contra Arasa y Ceballos
La bronca de Barros Schelotto no terminó cuando finalizó el encuentro. Pese a que inicialmente tenía prohibido participar de la conferencia de prensa por haber sido expulsado, el entrenador insistió para poder presentarse frente a los medios. Finalmente, el técnico habló y apuntó con dureza contra el arbitraje.
Sus principales cuestionamientos estuvieron dirigidos hacia Nazareno Arasa y Diego Ceballos, quien estuvo a cargo del VAR durante el partido: "Creo que (Nazareno) Arasa y (Diego) Ceballos no tienen que dirigir nunca más a Vélez ni en campo ni en VAR”, manifestó el Mellizo, en una de las declaraciones más fuertes que dejó la jornada.
El entrenador quedó especialmente molesto por una de las acciones ocurridas sobre el cierre del encuentro. La V azulada había encontrado una posibilidad para quedarse con la victoria, pero la jugada fue revisada por el VAR y finalmente el tanto fue invalidado debido a una infracción previa. La intervención de Ceballos respaldó la decisión tomada por el árbitro principal y el de Liniers debió conformarse con el empate.
Para el cuerpo técnico, esa determinación tuvo un peso importante en el resultado final, ya que el equipo necesitaba sumar de a tres para continuar en la pelea por los puestos destacados de la Zona A. La protesta de Barros Schelotto se sumó así a una serie de episodios que terminaron convirtiendo el partido ante Riestra en uno de los encuentros más discutidos de la fecha.
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