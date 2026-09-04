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Todo igualado en Vicente López: Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 por el Clausura

Deportes

Antes del duelo ante Fluminense por Libertadores, el "Calamar" recibió a Riestra en Vicente López, en el marco de la octava fecha del certamen.

Platense vs. Deportivo Riestra

Platense vs. Deportivo Riestra

Platense y Deportivo Riestra dividieron honores al igualar 1-1 en un choque disputado, intenso y repleto de fricción por el Torneo Clausura.

El equipo local pegó primero y temprano. Transcurrían apenas 16 minutos del primer tiempo cuando Franco Zapiola metió un centro preciso desde la banda izquierda para la llegada de Gonzalo Lencina, quien conectó de cabeza y venció al arquero Ignacio Arce para marcar el 1-0 del "Calamar".

Con la ventaja en el bolsillo, los dirigidos por la dupla técnica manejaron el ritmo del juego y se fueron al descanso sin pasar mayores sobresaltos.

Sin embargo, el Malevo cambió el chip en el complemento. Riestra adelantó sus líneas, metió presión en campo rival y encontró la recompensa a los 71 minutos: Alexander Díaz culminó una buena maniobra colectiva para sellar el 1-1 definitivo.

Sobre el final, el desarrollo se volvió de ida y vuelta, pero la falta de precisión en el último toque dejó el marcador en tablas.

El punto les deja sensaciones divididas a ambos, que quedan emparejados en la mitad de la tabla con 9 unidades. Ahora, la mente de Platense se enfoca de lleno en el histórico cruce internacional frente a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores, mientras que Riestra apuntará sus cañones al duelo eliminatorio ante Banfield por la Copa Argentina.

Platense vs. Deportivo Riestra: resultado en vivo

Formaciones de Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

  • Árbitro: Álvaro Carranza.

  • VAR: Fabrizio Llobet.

  • TV: TNT Sports.

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