Todo igualado en Vicente López: Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 por el Clausura

RIESTRA LLEGÓ AL EMPATE ANTE PLATENSE



Alexander Díaz capturó una pelota dentro del área para poner el 1-1 ante el Calamar.



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Sobre el final, el desarrollo se volvió de ida y vuelta, pero la falta de precisión en el último toque dejó el marcador en tablas.

El punto les deja sensaciones divididas a ambos, que quedan emparejados en la mitad de la tabla con 9 unidades. Ahora, la mente de Platense se enfoca de lleno en el histórico cruce internacional frente a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores, mientras que Riestra apuntará sus cañones al duelo eliminatorio ante Banfield por la Copa Argentina.

Platense vs. Deportivo Riestra: resultado en vivo

Formaciones de Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A

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