Todo igualado en Vicente López: Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 por el Clausura
Antes del duelo ante Fluminense por Libertadores, el "Calamar" recibió a Riestra en Vicente López, en el marco de la octava fecha del certamen.
Platense y Deportivo Riestra dividieron honores al igualar 1-1 en un choque disputado, intenso y repleto de fricción por el Torneo Clausura.
El equipo local pegó primero y temprano. Transcurrían apenas 16 minutos del primer tiempo cuando Franco Zapiola metió un centro preciso desde la banda izquierda para la llegada de Gonzalo Lencina, quien conectó de cabeza y venció al arquero Ignacio Arce para marcar el 1-0 del "Calamar".
Con la ventaja en el bolsillo, los dirigidos por la dupla técnica manejaron el ritmo del juego y se fueron al descanso sin pasar mayores sobresaltos.
Sin embargo, el Malevo cambió el chip en el complemento. Riestra adelantó sus líneas, metió presión en campo rival y encontró la recompensa a los 71 minutos: Alexander Díaz culminó una buena maniobra colectiva para sellar el 1-1 definitivo.
Sobre el final, el desarrollo se volvió de ida y vuelta, pero la falta de precisión en el último toque dejó el marcador en tablas.
El punto les deja sensaciones divididas a ambos, que quedan emparejados en la mitad de la tabla con 9 unidades. Ahora, la mente de Platense se enfoca de lleno en el histórico cruce internacional frente a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores, mientras que Riestra apuntará sus cañones al duelo eliminatorio ante Banfield por la Copa Argentina.
Platense vs. Deportivo Riestra: resultado en vivo
Formaciones de Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Álvaro Carranza.
VAR: Fabrizio Llobet.
TV: TNT Sports.
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