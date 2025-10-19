Banfield transformó un video viral en una campaña por la prevención del cáncer de mama

Además, reflexionó sobre el impacto de la viralización y los comentarios ofensivos que recibió: “El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona”.

Con ese testimonio, Banfield convirtió un episodio superficial en una acción de concientización sobre la importancia del control y la prevención del cáncer de mama. El club aprovechó la repercusión para anunciar una charla informativa el próximo 25 de octubre en el colegio de la institución, invitando a socios y vecinos a participar.