Banfield transformó un video viral en una campaña por la prevención del cáncer de mama
El club del Sur aprovechó la repercusión de un video viral de sus hinchas para lanzar un mensaje de concientización en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Hace un mes, durante el entretiempo del partido entre Banfield y Tigre, una imagen captada por las cámaras de televisión se volvió uno de los virales más comentados del fútbol argentino. Dos mujeres conversaban en la platea, y los gestos de una de ellas —identificada luego como Gisela— desataron innumerables teorías y bromas en redes sociales, la mayoría con connotaciones sexuales.
Sin embargo, este domingo, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el propio club y la protagonista revelaron la verdadera historia detrás de aquella conversación. A través de un video institucional, Gisela contó que los gestos que se viralizaron estaban relacionados con su experiencia médica y no con lo que muchos imaginaron.
“Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado”, explicó emocionada.
En el mismo video, Gisela detalló que los movimientos de sus manos respondían al relato sobre los estudios que se realiza periódicamente: “Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo”, aclaró.
Además, reflexionó sobre el impacto de la viralización y los comentarios ofensivos que recibió: “El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona”.
Con ese testimonio, Banfield convirtió un episodio superficial en una acción de concientización sobre la importancia del control y la prevención del cáncer de mama. El club aprovechó la repercusión para anunciar una charla informativa el próximo 25 de octubre en el colegio de la institución, invitando a socios y vecinos a participar.
