Mundial 2026: el vidente que acertó selecciones campeonas dijo quién ganará en esta vez

A menos de cuatro días para el comienzo del Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, el ambiente futbolero ya está enfocado en lo que ocurrirá en Norteamérica. En medio de ese clima de especulación, apareció el brasileño Michael Bruno, apodado el “Vidente de Copas” por haber vaticinado a los campeones del 2010, 2014 y 2018, y señaló a Portugal como la selección que levantaría la Copa del Mundo en Nueva Jersey.