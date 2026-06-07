Mundial 2026: el vidente que acertó selecciones campeonas dijo quién ganará en esta vez
Michael Bruno es de Brasil y se lo denomina el "Vidente de las copas". Acertó a los campeones del 2010, 2014 y 2018. Descubrí todos los detalles en la nota.
A menos de cuatro días para el comienzo del Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, el ambiente futbolero ya está enfocado en lo que ocurrirá en Norteamérica. En medio de ese clima de especulación, apareció el brasileño Michael Bruno, apodado el “Vidente de Copas” por haber vaticinado a los campeones del 2010, 2014 y 2018, y señaló a Portugal como la selección que levantaría la Copa del Mundo en Nueva Jersey.
Además, el vidente no se mostró optimista respecto de las posibilidades de Brasil en el torneo. Según su visión, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no lograría llegar a la final y volvería a quedar condicionado por el rol de Neymar en el equipo. En ese sentido, señaló que el atacante no estaría en plenitud física para afrontar la competencia y advirtió que su presencia podría influir negativamente en el funcionamiento colectivo.
Quién será la selección ganadora según el vidente
El vidente brasileño sostuvo que Portugal sería el seleccionado que se consagrará campeón del mundo el 19 de julio en Nueva Jersey, en lo que sería un cierre histórico para el ciclo de Cristiano Ronaldo, quien afrontaría su última participación mundialista.
De acuerdo con su análisis, el combinado portugués tendría las condiciones necesarias para alcanzar su primer título en la competencia y coronar una generación que llega con grandes expectativas. En cuanto a la Selección Argentina, su predicción fue más moderada: coincidió con otras voces del ámbito astrológico y estimó que el equipo podría quedar eliminado en los cuartos de final, aunque aclaró que todo dependerá del camino en la fase eliminatoria.
De todos modos, sus antecedentes recientes generan cierto escepticismo. En la previa de Qatar 2022 había señalado a Brasil como el futuro campeón, pero el seleccionado sudamericano quedó eliminado en cuartos de final ante Croacia. Luego de ese resultado, cambió su pronóstico y apuntó a Francia como ganadora, aunque finalmente el título terminó en manos de la selección dirigida por Lionel Scaloni.
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