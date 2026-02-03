Banfield vs Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Ambos equipos todavía no pudieron ganar en el arranque del campeonato y buscarán sumar de a tres para no perder pisada: todos los detalles.
Banfield y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este martes desde las 19.00 en el Estadio Florencio Sola, por la tercera fecha del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan sin victorias en el campeonato y con la urgencia de empezar a sumar para no complicarse en el arranque de la temporada.
El equipo dirigido por Pedro Troglio intentará hacerse fuerte como local para cortar una racha negativa que ya empieza a pesar. Enfrente estará el conjunto cordobés, recién ascendido, que viene de conseguir su primer punto en el certamen y buscará dar el golpe en el sur del Gran Buenos Aires.
El Taladro atraviesa un delicado momento económico e institucional, que incluso derivó en el corte del suministro eléctrico del club por falta de pago. La deuda ronda los 1,3 millones de dólares, situación que mantiene a la institución inhibida y sin poder incorporar refuerzos, siendo el único club de la Liga Profesional en esa condición. En lo deportivo, Banfield viene de caer en un duelo clave ante Sarmiento, resultado que lo hundió aún más en la tabla de promedios. Para este compromiso, Troglio tampoco podrá contar con Nicolás Meriano, quien fue expulsado en la fecha anterior y deberá cumplir una suspensión.
El conjunto de Iván Delfino llega entonado tras igualar 0 a 0 frente a Argentinos Juniors en el Estadio Antonio Candini, que volvió a albergar un partido de Primera División luego de 41 años. El encuentro estuvo marcado por un penal errado por Tomás Molina a los 90+4´. Ese empate significó el primer punto del Celeste desde su regreso a la máxima categoría. Con la expectativa puesta en el posible debut de Ramón “Wanchope” Ábila, Estudiantes de Río Cuarto intentará aprovechar el contexto adverso de su rival para conseguir su primera victoria del año.
Las probables formaciones de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura
- Banfield: El entrenador aún no confirmó el equipo titular y se espera que lo haga en las próximas horas. DT: Pedro Troglio.
- Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Alejandro Cabrera, Martín Ganerone, Nicolás Talpone, Tomás González, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto: otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Daniel Edgardo Zamora
- Estadio: Florencio Sola
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario