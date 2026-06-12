Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Canadá vs. Bosnia
En Toronto, el equipo local debuta este viernes en el Mundial 2026. En dónde puede verse en vivo.
Este viernes, desde las 16:00 (hora de Argentina), las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina hacen su estreno en el Mundial 2026 cuando se midan por la primera jornada del Grupo B. El duelo, que tendrá el condimento especial de es dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello, se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto.
Para quienes quieran seguir las alternativas del partido en vivo desde Argentina, las opciones en televisión incluyen a DSports y el canal 109 de Flow, mientras que de forma digital se emitirá a través de la plataforma de streaming Paramount+. .
El seleccionado norteamericano asume esta cita con la ilusión renovada de hacer historia y superar la fase de grupos por primera vez en su vida, dejando atrás los sinsabores de sus tempranas eliminaciones en México 1986 y Qatar 2022.
Al ser uno de los tres países anfitriones del megaevento junto a México y Estados Unidos, la previa del partido en Toronto estará marcada por la segunda ceremonia de apertura oficial del torneo. La espectacular puesta en escena musical contará con las actuaciones estelares de grandes figuras de la música como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Cómo ver en vivo Canadá vs. Bosnia
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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