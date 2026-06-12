Un jugador de Newell's protagonizó un trágico accidente de tránsito en Chaco: al menos un muerto

El marcador central se trasladaba hacia su país natal con el objetivo de sellar su incorporación a préstamo al club Libertad de Paraguay, un pase que lógicamente quedará en suspenso mientras el futbolista inicia su proceso de recuperación tras las lesiones sufridas.

El comunicado de Newell's por el accidente de Saúl Salcedo

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.

El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular.

El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto".