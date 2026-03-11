En cambio, una derrota podría complicar seriamente su panorama en el torneo. Si Banfield se impone, el Taladro superará al Lobo en la tabla y alcanzará las 13 unidades, lo que le permitiría ingresar entre los ocho mejores de la Zona B. Por ese motivo, el duelo promete ser intenso y cargado de tensión, con dos equipos que saben que cada punto empieza a ser determinante en la recta final de la fase regular.

Manuel Panaro abrió el marcador para el Lobo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031836548665159878?s=20&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL LOBO EN EL FLORENCIO SOLA: gran definición de Panaro para el 1-0 de Gimnasia contra Banfield en la fecha 10 de la Zona B del #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Qtw1fFlfIK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Banfield vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Banfield vs. Gimnasia: probables formaciones

Banfield: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Gimnasia: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Fernando Zaniratto.

Banfield vs. Gimnasia: otros datos

Hora: 17:30.

17:30. Estadio: Florencio Sola.

Florencio Sola. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.

Laura Fortunato. TV: ESPN Premium.