Alerta turistas de fin de semana largo: anuncian paro en todos los vuelos de Aeroparque, Ezeiza y todo el país

Los motivos del paro en los aeropuertos durante el fin de semana largo

La decisión de frenar el funcionamiento de las terminales aéreas fue tomada de manera colectiva en asambleas. El reclamo central de la ANAC apunta contra las autoridades gubernamentales por aumentos salariales que fueron acordados previamente pero que aún no se efectivizaron en los recibos de sueldo.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, apuntó duramente contra la gestión: “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara”.

La dirigente detalló que a principios de febrero habían mantenido una reunión donde los funcionarios acordaron pagar el aumento, algo que finalmente no cumplieron. “La situación ya es insostenible”, sentenció. Por último, desde el sindicato exigieron a las empresas que informen con anticipación a los pasajeros para intentar minimizar el caos inminente en todos los aeropuertos.