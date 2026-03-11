Alerta turistas de fin de semana largo: anuncian paro en todos los vuelos de Aeroparque, Ezeiza y todo el país
El gremio de ANAC anunció una huelga que afectará los vuelos comerciales en pleno fin de semana largo. Habrá cancelaciones del 18 al 24 de marzo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una drástica medida de fuerza que impactará de lleno en los aeropuertos del país. A través de un comunicado oficial, el gremio de ANAC confirmó un paro que arruinará los planes de miles de turistas durante el fin de semana largo.
La huelga se llevará a cabo entre el miércoles 18 y el martes 24 de marzo inclusive, generando previsibles demoras y cancelaciones masivas en todo el transporte aerocomercial a nivel nacional.
Vuelos cancelados y horarios afectados
Desde ATE ANAC detallaron que la protesta no será por 24 horas continuas, sino que se aplicará mediante un cese de tareas que paralizará los vuelos en dos franjas horarias específicas durante cada jornada:
-
Turno mañana: De 09:00 a 12:00 horas.
Turno tarde/noche: De 16:00 a 20:00 horas.
Durante esos bloques horarios de retención de tareas, el gremio aclaró que solo se garantizará la asistencia técnica para aviones oficiales, sanitarios y humanitarios.
Los motivos del paro en los aeropuertos durante el fin de semana largo
La decisión de frenar el funcionamiento de las terminales aéreas fue tomada de manera colectiva en asambleas. El reclamo central de la ANAC apunta contra las autoridades gubernamentales por aumentos salariales que fueron acordados previamente pero que aún no se efectivizaron en los recibos de sueldo.
Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, apuntó duramente contra la gestión: “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara”.
La dirigente detalló que a principios de febrero habían mantenido una reunión donde los funcionarios acordaron pagar el aumento, algo que finalmente no cumplieron. “La situación ya es insostenible”, sentenció. Por último, desde el sindicato exigieron a las empresas que informen con anticipación a los pasajeros para intentar minimizar el caos inminente en todos los aeropuertos.
