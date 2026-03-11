Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Boca vs San Lorenzo EN VIVO por Internet

El Ciclón, por su parte, llega a este compromiso con una racha positiva desde lo numérico, aunque todavía sin convencer plenamente a su público. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula cuatro partidos sin derrotas, pero tres de esos encuentros terminaron en empate. Además, el azulgrana arrastra una deuda importante en materia de clásicos, ya que durante la gestión del actual entrenador todavía no logró ganar ninguno.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta a agosto de 2024, cuando Boca se impuso por 3-2 en un vibrante partido disputado también en La Bombonera. En aquella ocasión marcaron Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra para el local, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para el conjunto azulgrana.

Boca vs. San Lorenzo: probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cómo ver en vivo Boca vs San Lorenzo

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.