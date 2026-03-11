Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Gimnasia

Del otro lado estará el Lobo, que también llega con una campaña marcada por los altibajos. El equipo platense solo consiguió una victoria en sus últimos cinco compromisos, cuando se impuso por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante. Después de ese triunfo, sufrió una derrota en su estadio frente a Rosario Central por 2-1 y posteriormente igualó 2-2 con Tigre en Victoria en un encuentro cargado de emociones. Si logra quedarse con los tres puntos, alcanzará las 14 unidades y se afirmará dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.