Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, Banfield recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 17:30 en el estadio Florencio Sola. Con realidades similares en la tabla y un rendimiento fluctuante a lo largo de las primeras fechas, tanto el Taladro como el Lobo intentarán sumar tres puntos que les permitan acomodarse en la zona de clasificación.
El equipo del sur del Gran Buenos Aires superó por 2-0 a Aldosivi en condición de local y logró recomponer su imagen tras un comienzo de torneo en el que había acumulado apenas dos triunfos en siete presentaciones. Ese resultado fue clave para recuperar confianza y volver a meterse en la discusión por los lugares que otorgan acceso a la fase eliminatoria. Gracias a ese triunfo, alcanzó los diez puntos en la Zona B y quedó ubicado en el noveno puesto de la tabla.
Del otro lado estará el Lobo, que también llega con una campaña marcada por los altibajos. El equipo platense solo consiguió una victoria en sus últimos cinco compromisos, cuando se impuso por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante. Después de ese triunfo, sufrió una derrota en su estadio frente a Rosario Central por 2-1 y posteriormente igualó 2-2 con Tigre en Victoria en un encuentro cargado de emociones. Si logra quedarse con los tres puntos, alcanzará las 14 unidades y se afirmará dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Banfield vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026
- Banfield: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio.
- Gimnasia: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
