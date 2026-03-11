Banfield vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Taladro y el Lobo juegan un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Ambos llegan con campañas irregulares.
Banfield recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 17:30 en el estadio Florencio Sola, en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como un compromiso determinante para ambos conjuntos, ya que los dos buscan consolidarse en la pelea por ingresar a los octavos de final del certamen. Con realidades similares en la tabla y un rendimiento fluctuante a lo largo de las primeras fechas, tanto el Taladro como el Lobo intentarán sumar tres puntos que les permitan acomodarse en la zona de clasificación.
El equipo del sur del Gran Buenos Aires llega con un envión anímico importante luego de haber conseguido una victoria que cortó una racha irregular en el inicio del campeonato. Superó por 2-0 a Aldosivi en condición de local y logró recomponer su imagen tras un comienzo de torneo en el que había acumulado apenas dos triunfos en siete presentaciones. Ese resultado fue clave para recuperar confianza y volver a meterse en la discusión por los lugares que otorgan acceso a la fase eliminatoria.
Gracias a ese triunfo, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico alcanzó los diez puntos en la Zona B y quedó ubicado en el noveno puesto de la tabla, muy cerca de los ocho equipos que avanzan a la siguiente instancia. En ese contexto, el partido frente a Gimnasia aparece como una oportunidad ideal para seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la pelea.
Del otro lado estará el Lobo, que también llega con una campaña marcada por los altibajos. El equipo platense solo consiguió una victoria en sus últimos cinco compromisos, cuando se impuso por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante. Después de ese triunfo, sufrió una derrota en su estadio frente a Rosario Central por 2-1 y posteriormente igualó 2-2 con Tigre en Victoria en un encuentro cargado de emociones.
Ese empate dejó una sensación ambigua para el conjunto de La Plata, ya que en dos oportunidades estuvo al frente en el marcador pero no pudo sostener la ventaja hasta el final. A pesar de esas dificultades recientes, Gimnasia sabe que tiene una gran chance en el Florencio Sola. Si logra quedarse con los tres puntos, alcanzará las 14 unidades y se afirmará dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.
En cambio, una derrota podría complicar seriamente su panorama en el torneo. Si Banfield se impone, el Taladro superará al Lobo en la tabla y alcanzará las 13 unidades, lo que le permitiría ingresar entre los ocho mejores de la Zona B. Por ese motivo, el duelo promete ser intenso y cargado de tensión, con dos equipos que saben que cada punto empieza a ser determinante en la recta final de la fase regular.
Banfield vs. Gimnasia: probables formaciones
- Banfield: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio.
- Gimnasia: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Fernando Zaniratto.
Banfield vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:30.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: ESPN Premium.
