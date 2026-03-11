Banfield vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Banfield recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 17:30 en el estadio Florencio Sola, en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como un compromiso determinante para ambos conjuntos, ya que los dos buscan consolidarse en la pelea por ingresar a los octavos de final del certamen. Con realidades similares en la tabla y un rendimiento fluctuante a lo largo de las primeras fechas, tanto el Taladro como el Lobo intentarán sumar tres puntos que les permitan acomodarse en la zona de clasificación.