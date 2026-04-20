Banfield vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Mientras el Taladro se juega sus últimas chances, el conjunto mendocino llega en estado de gracia tras una histórica victoria internacional y con el boleto a la próxima fase ya asegurado.
Banfield será local este lunes desde las 17:15 ante Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro presenta un contraste marcado entre ambos equipos: el conjunto del sur del conurbano necesita ganar para sostener una mínima ilusión de clasificación, mientras que la Lepra mendocina atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.
El equipo dirigido por Pedro Troglio llega golpeado tras la derrota en el clásico frente a Lanús, donde cayó 1-0 sobre el final en un partido que podía cambiar su panorama en la tabla. Esa caída lo dejó en la 12° posición con 13 puntos, a cinco unidades del último equipo que estaría ingresando a los playoffs. Con ese escenario, el margen de error es prácticamente nulo: debe ganar todos los partidos que le quedan y esperar una combinación de resultados favorable.
En medio de ese contexto adverso, el propio entrenador se refirió a su continuidad con una frase que refleja su postura: “Yo me quedo acá hasta que en el club me digan que no estamos haciendo las cosas bien”. La declaración marca un respaldo personal a su trabajo, aunque también deja en evidencia la presión que atraviesa el equipo en este tramo del campeonato.
Además, arrastra un problema estructural: no ha logrado sumar puntos como visitante a lo largo del torneo, lo que condicionó seriamente su campaña y lo obligó a depender casi exclusivamente de su rendimiento como local.
En contraste, Independiente Rivadavia llega en un momento inmejorable. El equipo mendocino viene de lograr un triunfo histórico al vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores, un resultado que lo posiciona entre los equipos argentinos que han conseguido ganar en ese escenario emblemático. La victoria no solo tuvo impacto en lo deportivo, sino también en lo anímico.
Tras el partido, su entrenador Alfredo Berti expresó: "Sabíamos que veníamos a una cancha mítica a enfrentar a un gran rival, pero teníamos el deseo de hacer las cosas bien. Fue un partido muy intenso. Estoy muy satisfecho y contento por los jugadores". La frase resume el espíritu de un equipo que atraviesa una racha extraordinaria.
La Lepra acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias y lidera tanto su grupo en la Libertadores, con puntaje ideal, como la Zona B del torneo local con 29 unidades. Esa performance le permitió asegurarse anticipadamente la clasificación a los octavos de final, con altas probabilidades de definir esa instancia en condición de local.
El duelo en el sur bonaerense pondrá frente a frente a un equipo urgido y otro consolidado. El local buscará aferrarse a su última oportunidad, mientras que la visita intentará prolongar su racha y reafirmar su gran presente.
Banfield vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Banfield: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer y Luciano Gomez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Banfield vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 17:15.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
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