Banfield vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En contraste, Independiente Rivadavia llega en un momento inmejorable. El equipo mendocino viene de lograr un triunfo histórico al vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores, un resultado que lo posiciona entre los equipos argentinos que han conseguido ganar en ese escenario emblemático. La victoria no solo tuvo impacto en lo deportivo, sino también en lo anímico.

Tras el partido, su entrenador Alfredo Berti expresó: "Sabíamos que veníamos a una cancha mítica a enfrentar a un gran rival, pero teníamos el deseo de hacer las cosas bien. Fue un partido muy intenso. Estoy muy satisfecho y contento por los jugadores". La frase resume el espíritu de un equipo que atraviesa una racha extraordinaria.

La Lepra acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias y lidera tanto su grupo en la Libertadores, con puntaje ideal, como la Zona B del torneo local con 29 unidades. Esa performance le permitió asegurarse anticipadamente la clasificación a los octavos de final, con altas probabilidades de definir esa instancia en condición de local.

El duelo en el sur bonaerense pondrá frente a frente a un equipo urgido y otro consolidado. El local buscará aferrarse a su última oportunidad, mientras que la visita intentará prolongar su racha y reafirmar su gran presente.

Banfield vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones

Banfield: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio .

Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer y Luciano Gomez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Banfield vs. Independiente Rivadavia: otros datos

Hora: 17:15.

17:15. Estadio: Florencio Sola.

Florencio Sola. Árbitro: Bryan Ferreyra.

Bryan Ferreyra. VAR: Adrián Franklin.

Adrián Franklin. TV: ESPN Premium.