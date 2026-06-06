Que canal pasa a la Selección Argentina vs Honduras
La Selección Argentina enfrenta a Honduras en un nuevo amistoso de preparación para el Mundial 2026. Conocé a qué hora juega y cómo ver en vivo el partido.
Este sábado, la Selección Argentina volverá a salir a la cancha para disputar un nuevo encuentro amistoso frente a Honduras. El partido internacional de preparación servirá para que el equipo nacional comience a delinear su funcionamiento de cara al esperado Mundial 2026.
Hora y TV para ver a la Selección Argentina
El encuentro amistoso se disputará hoy desde las 21 (horario argentino) en el Kyle Field de la ciudad de Texas, Estados Unidos. Para impartir justicia, el cotejo contará con el arbitraje del juez estadounidense Víctor Rivas.
Los fanáticos podrán seguir las acciones y la transmisión en vivo por televisión a través de las pantallas de Telefé y TyC Sports. Además, quienes deseen verlo de manera online podrán hacerlo por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y LPF Play, o sintonizar las señales directamente en su cableoperador (Flow, DGO o Telecentro Play).
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Las formaciones y el camino de la Albiceleste
El seleccionado nacional integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. Su ansiado debut será el martes 16 de junio a las 22 horas frente al combinado africano en Kansas City. La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico tras quedar fuera del repechaje en las eliminatorias de la Concacaf.
Para el cruce de esta noche, las posibles alineaciones titulares serían:
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Argentina: Juan Musso; Agustín Giay; Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada; y José Manuel ‘Flaco’ López.
Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; y Jorge Benguché.
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