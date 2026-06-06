Que canal pasa a la Selección Argentina vs Honduras

Las formaciones y el camino de la Albiceleste

El seleccionado nacional integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania. Su ansiado debut será el martes 16 de junio a las 22 horas frente al combinado africano en Kansas City. La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico tras quedar fuera del repechaje en las eliminatorias de la Concacaf.

Para el cruce de esta noche, las posibles alineaciones titulares serían: