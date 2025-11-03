Banfield vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Pedro Troglio llega revitalizado tras vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que cortó una racha de cuatro encuentros sin triunfos. Con 17 puntos en la tabla, Banfield se encuentra a solo una unidad del último puesto de clasificación y sabe que ganar el clásico puede significar mucho más que tres puntos. En la previa, el plantel atravesó una semana agitada por un conflicto salarial que afectó los entrenamientos, aunque la dirigencia resolvió la situación a tiempo. Pese a las dificultades, el grupo confía en sostener la levantada y en revertir la racha negativa ante su eterno rival, al que no derrota desde hace tres enfrentamientos.