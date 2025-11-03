Banfield vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Taladro busca meterse entre los clasificados, mientras que el Granate llega en alza tras avanzar a la final de la Copa Sudamericana.
Banfield y Lanús disputarán este lunes desde las 21:15 en el estadio Florencio Sola una nueva edición del histórico Clásico del Sur, correspondiente al interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Será un partido con condimentos de sobra: el Taladro, que pelea por entrar a los playoffs, necesita una victoria que lo mantenga en carrera, y el Granate llega con el envión anímico de haber alcanzado la final continental.
El equipo dirigido por Pedro Troglio llega revitalizado tras vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que cortó una racha de cuatro encuentros sin triunfos. Con 17 puntos en la tabla, Banfield se encuentra a solo una unidad del último puesto de clasificación y sabe que ganar el clásico puede significar mucho más que tres puntos. En la previa, el plantel atravesó una semana agitada por un conflicto salarial que afectó los entrenamientos, aunque la dirigencia resolvió la situación a tiempo. Pese a las dificultades, el grupo confía en sostener la levantada y en revertir la racha negativa ante su eterno rival, al que no derrota desde hace tres enfrentamientos.
El Granate , por su parte, vive un presente brillante. El conjunto de Mauricio Pellegrino derrotó a Universidad de Chile y se metió en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay. El técnico, emocionado tras la clasificación, destacó el compromiso del plantel y advirtió que el clásico será “una prueba durísima” pese a la euforia del momento. En el Clausura, es uno de los animadores de la Zona B con 26 puntos y llega con una racha formidable: tres victorias seguidas en liga y sin derrotas desde principios de septiembre.
El choque promete ser vibrante. El local intentará hacerse fuerte en casa, impulsado por su gente y la urgencia de sumar, mientras la visita buscará extender su gran presente y, de paso, arruinarle la fiesta a su clásico rival. En un contexto donde ambos equipos se juegan más que el orgullo, el Clásico del Sur vuelve a presentarse como una cita ineludible del fútbol argentino, con el condimento especial de tener mucho más que historia en disputa.
Banfield vs. Lanús: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Banfield vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
