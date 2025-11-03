Santiago Sosa reapareció tras su fractura: cómo está su cara y cuándo volvería a jugar en Racing
El mediocampista de Racing fue visto en la cancha de Flandria apenas cinco días después de su operación facial. Se recupera de una fractura del hueso malar derecho.
Santiago Sosa, capitán y uno de los grandes referentes de Racing, volvió a mostrarse en público tras la fractura del hueso malar derecho sufrida en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. El jugador fue operado con éxito y ya inició su recuperación, mientras el cuerpo técnico espera su regreso a mediados de diciembre.
Cinco días después de su operación, el futbolista reapareció el sábado pasado en Jáuregui, donde presenció el partido entre Flandria y Acassuso por el Ascenso. El mediocampista, de 26 años, se mostró relajado en las tribunas, sin remera, con una gasa cubriendo parte del rostro y anteojos de sol que dejaban entrever las señales de la intervención quirúrgica reciente.
A pesar de su recuperación, el volante no dudó en saludar a los hinchas, posar para algunas fotos y disfrutar del encuentro, que terminó con derrota 2-1 del Canario como local. La imagen del capitán de la Academia rápidamente se viralizó entre los fanáticos del club y generó mensajes de aliento en redes sociales.
Santiago Sosa y un regreso que Racing espera con ansias
El mediocampista había sido operado el lunes posterior al duro choque con Marcos Rojo durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Tras el procedimiento exitoso, el futbolista recibió el alta médica al día siguiente y comenzó un proceso de recuperación que demandará cerca de 45 días y que tendrá que tener mucho cuidados para poder regresar de la mejor manera posible.
El futbolista ya había sido visto en el Cilindro de Avellaneda apenas 48 horas después de pasar por el quirófano, cuando presenció la eliminación de Racing frente al conjunto brasileño en el partido de vuelta. Su regreso a las canchas está previsto para mediados de diciembre, siempre y cuando la evolución siga sin contratiempos.
