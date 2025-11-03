Santiago Sosa reapareció tras su fractura: cómo está su cara y cuándo volvería a jugar en Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/1984789835974893886&partner=&hide_thread=false UNA VISITA ESPECIAL



Santiago Sosa, mediocampista de #RACING, fue a ver a Flandria que cayó frente a Acassuso.



Santiago Sosa y un regreso que Racing espera con ansias

El mediocampista había sido operado el lunes posterior al duro choque con Marcos Rojo durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Tras el procedimiento exitoso, el futbolista recibió el alta médica al día siguiente y comenzó un proceso de recuperación que demandará cerca de 45 días y que tendrá que tener mucho cuidados para poder regresar de la mejor manera posible.