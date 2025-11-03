El pedido del "Pulpo" González a la AFA en medio de los playoffs y el posible descenso de San Martín de San Juan
El mediocampista reclamó a la AFA que el equipo pueda disputar los playoffs del Clausura 2025 aunque pierda la categoría, ya que su equipo está entre los ocho mejores de la zona B.
Diego “Pulpo” González, referente de San Martín de San Juan, pidió públicamente a la AFA que permita al club disputar los playoffs del Torneo Clausura 2025, incluso si finalmente desciende. El Verdinegro pelea por mantenerse en Primera y también por un lugar en la fase final del campeonato.
Tras el empate sin goles frente a Godoy Cruz, el ex Boca y Racing expresó su pedido al ente que regula el fútbol argentino. “Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también”, manifestó González.
El reglamento vigente establece que ningún equipo que pierda la categoría puede participar de la instancia por el título. De concretarse el descenso, el lugar de San Martín sería ocupado por el noveno de la tabla, que actualmente es Gimnasia y Esgrima La Plata.
El "Pulpo" González pidió a la AFA que San Martín de San Juan pueda jugar los playoffs si desciende
El conjunto sanjuanino marcha séptimo en la zona B con 18 puntos, en plena pelea por meterse en los playoffs. Sin embargo, su situación en la tabla de promedios es crítica: no puede superar a Sarmiento y el descenso directo se definirá entre el Verdinegro y Aldosivi. En la tabla anual, la lucha por no caer también está ajustada. Aldosivi figura último con 27 puntos, los mismos que San Martín, mientras que Godoy Cruz suma 28 y Newell’s, Sarmiento y Talleres alcanzan los 30.
San Martín de San Juan recibirá a Lanús el sábado a las 21.30 por la penúltima fecha del Clausura, y cerrará su participación ante Aldosivi en Mar del Plata. Ese cruce podría ser decisivo tanto para la permanencia como para la clasificación a los playoffs, en un cierre de torneo cargado de dramatismo.
