El pedido del "Pulpo" González a la AFA en medio de los playoffs y el posible descenso de San Martín de San Juan

Tras el empate sin goles frente a Godoy Cruz, el ex Boca y Racing expresó su pedido al ente que regula el fútbol argentino. “Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también”, manifestó González.