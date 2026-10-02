Boca vs. Banfield ya tiene fecha para la semifinal de la Copa Argentina 2026
El Xeneize y el Taladro se enfrentarán el sábado 14 de noviembre por un lugar en la final. La organización también puso fecha al partido decisivo.
Después de varias semanas de incertidumbre y distintas alternativas que se manejaron en torno al calendario, finalmente quedó definida la fecha para la semifinal de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Banfield. El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, aunque todavía resta determinar el horario y el estadio que albergará el partido.
La programación de las últimas instancias del certamen sufrió modificaciones debido al calendario cargado que tiene el Xeneize, que durante este tramo de la temporada debe afrontar diferentes competencias. Por ese motivo, la organización decidió trasladar las semifinales y la final hacia el cierre del año.
El club que preside Juan Román Riquelme consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de eliminar a Racing en los cuartos de final, mientras que la institución que comanda Matías Mariotto logró avanzar hasta esta instancia y ahora tendrá por delante uno de los partidos más importantes de su temporada.
Boca y Banfield, en plena Fecha FIFA
Tanto el horario como la sede todavía no fueron confirmados oficialmente, por lo que habrá que esperar para conocer todos los detalles logísticos del encuentro. La fecha elegida surgió después de analizar diferentes posibilidades.
En las últimas semanas se había especulado con que la semifinal podía disputarse durante la primera semana de octubre, hacia finales de ese mes o incluso en los primeros días de noviembre, antes del Superclásico. Finalmente, esas alternativas quedaron descartadas y la organización decidió postergar las dos semifinales para noviembre.
La fecha FIFA será uno de los aspectos que el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá tener en cuenta. La ventana internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, por lo que el conjunto dirigido por su entrenador podría no contar con alguno de sus futbolistas convocados a diferentes selecciones.
El Vasco ya atravesó una situación parecida durante los cuartos de final frente a Racing. En aquella oportunidad, Boca no pudo contar con Álvaro Montero, quien había sido citado por la Selección de Colombia. Ahora, el cuerpo técnico deberá permanecer atento a las convocatorias que se produzcan durante la próxima fecha FIFA.
¿Cuándo serán las otras instancias de la Copa Argentina?
La organización también avanzó con el resto del calendario de la Copa Argentina. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense, que se enfrentarán el 28 de noviembre.
Platense consiguió su clasificación después de eliminar a Estudiantes y ahora tendrá que esperar hasta finales de noviembre para disputar el encuentro que determinará al otro finalista. La final del torneo, en tanto, ya tiene fecha establecida: será el 2 de diciembre.
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