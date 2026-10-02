Boca vs. Banfield ya tiene fecha para la semifinal de la Copa Argentina 2026

La fecha FIFA será uno de los aspectos que el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá tener en cuenta. La ventana internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, por lo que el conjunto dirigido por su entrenador podría no contar con alguno de sus futbolistas convocados a diferentes selecciones.

El Vasco ya atravesó una situación parecida durante los cuartos de final frente a Racing. En aquella oportunidad, Boca no pudo contar con Álvaro Montero, quien había sido citado por la Selección de Colombia. Ahora, el cuerpo técnico deberá permanecer atento a las convocatorias que se produzcan durante la próxima fecha FIFA.

¿Cuándo serán las otras instancias de la Copa Argentina?

La organización también avanzó con el resto del calendario de la Copa Argentina. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense, que se enfrentarán el 28 de noviembre.

Platense consiguió su clasificación después de eliminar a Estudiantes y ahora tendrá que esperar hasta finales de noviembre para disputar el encuentro que determinará al otro finalista. La final del torneo, en tanto, ya tiene fecha establecida: será el 2 de diciembre.