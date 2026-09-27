Cuándo se juega la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Banfield
Tras la agónica remontada frente a Racing, el Xeneize ya conoce a su próximo rival en el certamen federal. Los detalles del calendario para definir al primer finalista del torneo.
Luego de la épica clasificación obtenida en Rosario con el triplete agónico de Enner Valencia ante Racing, Boca ya tiene la mente puesta en el próximo escalón de la Copa Argentina. El Xeneize selló su pasaje a las semifinales de la 14ª edición del torneo más federal del país, instancia en la que deberá verse las caras contra Banfield en busca de un boleto a la gran definición. Sin embargo, la gran incógnita que envuelve a los hinchas gira en torno a la programación oficial del encuentro.
Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización del certamen no confirmaron el día ni el horario para el choque entre el conjunto de la Ribera y el Taladro. La postura oficial marca que recién habrá novedades definitivas una vez que concluya la totalidad de los cruces de cuartos de final. La llave que le pondrá punto final a la ronda de los ocho mejores será la que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Platense, pautada para el próximo jueves 1 de octubre en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.
Cuándo se juega la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Banfield: fechas probables y el cruce que falta
A pesar de la falta de un anuncio formal, el calendario de la competencia entrega certezas que permiten achicar el margen de especulación. Teniendo en cuenta que la gran final del certamen ya fue estipulada para el miércoles 4 de noviembre, todos los caminos conducen a que las semifinales deberán disputarse obligatoriamente durante el transcurso de octubre para no apretar el calendario del fútbol argentino.
De esta manera, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena deberá aguardar la resolución del cuadro general para conocer la sede neutral y el día exacto en el que enfrentará al conjunto del Sur del Gran Buenos Aires. El cuadro azul y oro aspira a mantener la racha ganadora y quedar a un solo paso de coronar un nuevo título nacional.
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