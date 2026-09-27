Cuándo se juega la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Banfield

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización del certamen no confirmaron el día ni el horario para el choque entre el conjunto de la Ribera y el Taladro. La postura oficial marca que recién habrá novedades definitivas una vez que concluya la totalidad de los cruces de cuartos de final. La llave que le pondrá punto final a la ronda de los ocho mejores será la que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Platense, pautada para el próximo jueves 1 de octubre en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.