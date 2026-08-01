Facundo Colidio es pretendido por un grande de Brasil: la postura de River

Su presente en el Millonario

Colidio comenzó el segundo semestre como titular, aunque en la última presentación frente a Gimnasia y Esgrima La Plata perdió su lugar en el equipo. En ese encuentro fue reemplazado por Ángel Correa e ingresó cuando restaban 19 minutos para el final del partido.

Antes había sido titular en la derrota ante Aldosivi, que significó la eliminación de River en la Copa Argentina, y también frente a Barracas Central, aunque sin lograr destacarse.

Pese a las críticas que recibió por parte de los hinchas durante el primer semestre, el delantero contó con el respaldo del entrenador Eduardo Coudet, quien meses atrás había expresado su confianza en el atacante.

"A todos nos han puteado en River, entonces acá no hay misterios ni secretos, la única realidad es laburar y querer dar vuelta la cosa. Estoy seguro de que es un jugador que puede andar muy bien y que la gente lo va a aplaudir", había afirmado el DT tras la goleada sobre Belgrano de Córdoba.

En lo que va de la temporada 2026, Colidio disputó 23 partidos oficiales, convirtió cinco goles —frente a Belgrano (dos), Racing, Aldosivi y Rosario Central— y aportó tres asistencias, acumulando 1.511 minutos en cancha. Mientras Vasco da Gama mantiene su interés, en River aguardan una propuesta que se acerque a las pretensiones económicas del club para definir el futuro del delantero.