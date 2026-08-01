Facundo Colidio es pretendido por un grande de Brasil: la postura de River
El interés por el delantero comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y ya trascendieron los primeros números de una posible negociación.
Facundo Colidio volvió a quedar en el centro de la escena en pleno mercado de pases. Después de un inicio de semestre con resultados irregulares para River, el futuro del delantero comenzó a despertar interés fuera del país y un histórico equipo de Brasil ya inició gestiones para intentar sumarlo de cara a la segunda parte de la temporada.
Aunque todavía no existe un acuerdo entre las partes, las conversaciones ya comenzaron y la dirigencia del Millonario tiene una postura definida respecto de una eventual transferencia. La intención del club es escuchar ofertas, siempre que se ajusten a la valoración económica que establecieron para desprenderse del atacante.
Qué oferta recibió River por Colidio
El club que puso sus ojos sobre el futbolista es Vasco da Gama, que busca reforzar su plantel con un delantero de jerarquía y considera a Colidio como una de las principales alternativas para este mercado.
Según trascendió desde Brasil, la primera propuesta rondaría los cuatro millones de dólares por el 50% del pase, aunque desde River consideran insuficiente esa cifra y pretenden nueve millones de dólares por el 90% de la ficha para avanzar con una negociación.
La posibilidad de una venta también responde a una cuestión deportiva y económica. En Núñez buscan evitar una superpoblación de delanteros dentro del plantel y, al mismo tiempo, reducir parte de la masa salarial.
Su presente en el Millonario
Colidio comenzó el segundo semestre como titular, aunque en la última presentación frente a Gimnasia y Esgrima La Plata perdió su lugar en el equipo. En ese encuentro fue reemplazado por Ángel Correa e ingresó cuando restaban 19 minutos para el final del partido.
Antes había sido titular en la derrota ante Aldosivi, que significó la eliminación de River en la Copa Argentina, y también frente a Barracas Central, aunque sin lograr destacarse.
Pese a las críticas que recibió por parte de los hinchas durante el primer semestre, el delantero contó con el respaldo del entrenador Eduardo Coudet, quien meses atrás había expresado su confianza en el atacante.
"A todos nos han puteado en River, entonces acá no hay misterios ni secretos, la única realidad es laburar y querer dar vuelta la cosa. Estoy seguro de que es un jugador que puede andar muy bien y que la gente lo va a aplaudir", había afirmado el DT tras la goleada sobre Belgrano de Córdoba.
En lo que va de la temporada 2026, Colidio disputó 23 partidos oficiales, convirtió cinco goles —frente a Belgrano (dos), Racing, Aldosivi y Rosario Central— y aportó tres asistencias, acumulando 1.511 minutos en cancha. Mientras Vasco da Gama mantiene su interés, en River aguardan una propuesta que se acerque a las pretensiones económicas del club para definir el futuro del delantero.
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