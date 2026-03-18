Barcelona goleó 7-2 a Newcastle y avanzó a cuartos de la Champions League
El equipo dirigido por Hansi Flick aplastó a Newcastle por 7-2 en el Camp Nou y se metió en cuartos de la Champions tras un global contundente.
Barcelona brilló en el Camp Nou, goleó 7-2 a Newcastle y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Con una actuación arrolladora, el equipo catalán resolvió la serie tras el empate 1-1 en la ida y espera rival entre Atlético de Madrid y Tottenham.
El conjunto blaugrana, que viene demostrando un gran nivel colectivo en los últimos años, encontró respuestas rápidas en un primer tiempo cargado de emociones. Raphinha abrió el marcador, pero Elanga respondió para igualar. Luego, Bernal volvió a adelantar al local y nuevamente el delantero visitante empató el partido. Sobre el cierre de la etapa inicial, Lamine Yamal, desde el punto penal, puso el 3-2 parcial.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Hansi Flick no dejó lugar a dudas y liquidó la serie con una ráfaga de goles. Fermín amplió la ventaja y luego apareció Robert Lewandowski, que convirtió por duplicado para estirar la diferencia. Raphinha, también con un doblete en un partido inolvidable, completó una noche perfecta para el ataque del conjunto catalán, que dominó con claridad y no le dio chances a Newcastle de volver al partido.
Con este resultado, el equipo español avanzó con autoridad a los cuartos de final y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham. La contundencia mostrada en esta instancia lo posiciona como uno de los candidatos a pelear por el título en la presente edición del torneo más importante de Europa y que viene siendo esquivo hace muchos años.
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Barcelona y Newcastle
Barcelona llegaba con un historial positivo frente a Newcastle a este duelo de la Champions League. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:
- Barcelona empató vs Newcastle por 1 - 1 el martes 10 de marzo de 2026
- Barcelona ganó vs Newcastle por 2 - 1 el jueves 18 de septiembre de 2025
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