Barcelona goleó 7-2 a Newcastle y avanzó a cuartos de la Champions League

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Hansi Flick no dejó lugar a dudas y liquidó la serie con una ráfaga de goles. Fermín amplió la ventaja y luego apareció Robert Lewandowski, que convirtió por duplicado para estirar la diferencia. Raphinha, también con un doblete en un partido inolvidable, completó una noche perfecta para el ataque del conjunto catalán, que dominó con claridad y no le dio chances a Newcastle de volver al partido.