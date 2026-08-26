Germán Pezzella dejó de ser jugador de River: qué puede pasar con su futuro

Durante esas semanas, incluso hubo un intento de distintos integrantes del plantel para que la dirigencia modificara su postura y permitiera la reincorporación de Pezzella. La solicitud, según había trascendido, surgió desde el propio grupo de futbolistas, aunque nunca fueron confirmados oficialmente los nombres de quienes participaron de ese pedido. Entre las versiones que circularon aparecieron referentes de la Selección Argentina como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, ambos compañeros de Pezzella en la Albiceleste.

Sin embargo, la dirigencia mantuvo su decisión y el defensor continuó trabajando separado del grupo principal. Con el correr de los días, la posibilidad de una continuidad se fue diluyendo hasta desembocar en el acuerdo que permitió cerrar su salida. Poco después, la Banda Roja difundió el comunicado oficial mediante el cual confirmó la rescisión del vínculo. Así, el club formalizó una decisión que ya se venía gestando desde hacía varias semanas.

¿Dónde jugará Pezzella después de River?

Ahora aparece la principal incógnita: Pezzella tiene 35 años y todavía no confirmó qué hará después de su salida de River. Con el mercado de pases próximo a cerrar, cuenta con poco margen para encontrar un nuevo destino si pretende continuar su carrera inmediatamente.

El defensor podría analizar propuestas de otros clubes y continuar en actividad, especialmente teniendo en cuenta su experiencia internacional y su recorrido con la Selección Argentina. Sin embargo, tampoco está descartada la posibilidad de que decida retirarse del fútbol profesional.

Su salida se produjo, además, dentro de un proceso más amplio de reestructuración del plantel de River. De los once futbolistas que habían quedado apartados y que fueron vinculados al denominado "container", Pezzella se convirtió en el sexto que resolvió su situación contractual. El zaguero fue, además, el segundo de ese grupo en rescindir su vínculo.