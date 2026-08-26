Germán Pezzella dejó de ser jugador de River: qué puede pasar con su futuro
El defensor terminó su segundo ciclo en el Millonario después de varias semanas apartado del plantel. Ahora deberá definir si continúa jugando o pone punto final a su carrera.
Germán Pezzella ya no es jugador de River. El defensor y el club de Núñez llegaron a un acuerdo para finalizar de manera anticipada el vínculo que todavía los unía y, de esta manera, se cerró oficialmente una etapa que había comenzado con mucha expectativa, pero que terminó de una manera muy diferente a la imaginada.
El zaguero de 35 años se despidió públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias". La salida del campeón del mundo con la Selección Argentina se produjo después de varias semanas en las que estuvo entrenándose en el Predio de Cantilo junto a otros futbolistas que no eran considerados por Eduardo Coudet.
La situación se había prolongado durante este semestre y finalmente derivó en la rescisión de común acuerdo. Según trascendió, River deberá abonarle cerca de dos millones de dólares por la finalización de su contrato. La decisión puso punto final al segundo paso de Pezzella por el club donde se formó y debutó profesionalmente.
En este regreso, el defensor disputó 69 partidos con la camiseta del Millonario, aunque no logró sumar nuevos títulos a su extensa trayectoria. Su anterior etapa había terminado con una transferencia al fútbol europeo, mientras que su regreso a Núñez había generado ilusión entre los hinchas por la experiencia que había adquirido en Italia, España y la Selección.
¿Por qué Pezzella quedó apartado de River?
La situación del defensor se había vuelto una de las cuestiones más comentadas dentro del plantel. Desde el comienzo del semestre, Pezzella pasó a entrenarse junto a un grupo de jugadores que no estaban en los planes del cuerpo técnico. En ese grupo todavía permanecen Fabricio Bustos, Matías Viña, Matías Galazar Fonda, Kendry Páez y Giuliano Galoppo.
Durante esas semanas, incluso hubo un intento de distintos integrantes del plantel para que la dirigencia modificara su postura y permitiera la reincorporación de Pezzella. La solicitud, según había trascendido, surgió desde el propio grupo de futbolistas, aunque nunca fueron confirmados oficialmente los nombres de quienes participaron de ese pedido. Entre las versiones que circularon aparecieron referentes de la Selección Argentina como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, ambos compañeros de Pezzella en la Albiceleste.
Sin embargo, la dirigencia mantuvo su decisión y el defensor continuó trabajando separado del grupo principal. Con el correr de los días, la posibilidad de una continuidad se fue diluyendo hasta desembocar en el acuerdo que permitió cerrar su salida. Poco después, la Banda Roja difundió el comunicado oficial mediante el cual confirmó la rescisión del vínculo. Así, el club formalizó una decisión que ya se venía gestando desde hacía varias semanas.
¿Dónde jugará Pezzella después de River?
Ahora aparece la principal incógnita: Pezzella tiene 35 años y todavía no confirmó qué hará después de su salida de River. Con el mercado de pases próximo a cerrar, cuenta con poco margen para encontrar un nuevo destino si pretende continuar su carrera inmediatamente.
El defensor podría analizar propuestas de otros clubes y continuar en actividad, especialmente teniendo en cuenta su experiencia internacional y su recorrido con la Selección Argentina. Sin embargo, tampoco está descartada la posibilidad de que decida retirarse del fútbol profesional.
Su salida se produjo, además, dentro de un proceso más amplio de reestructuración del plantel de River. De los once futbolistas que habían quedado apartados y que fueron vinculados al denominado "container", Pezzella se convirtió en el sexto que resolvió su situación contractual. El zaguero fue, además, el segundo de ese grupo en rescindir su vínculo.
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