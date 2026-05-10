Barcelona vs Real Madrid, por la Liga de España: horario, formaciones y TV
En el Camp Nou, los Culés buscan la consagración definitiva en el Clásico frente a un "Merengue" sumido en una temporada frustrante y con el vestuario totalmente roto.
Este domingo, desde las 16:00 (hora de Argentina), el mundo del fútbol se detiene para una nueva edición del Clásico español. Por la fecha 35 de LaLiga 2025/26, el Barcelona recibe al Real Madrid en un escenario inmejorable: tiene la oportunidad de lograr el bicampeonato frente a su gente y ante un rival directo que atraviesa una crisis institucional y deportiva sin precedentes.
Bajo la conducción de Hansi Flick, el conjunto blaugrana viene dominando el certamen nacional sin oposición real. Pese a los traspiés en Champions League y Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, la regularidad liguera le permite llegar a esta instancia con la tranquilidad de que un solo punto le asegura el título.
El equipo de la capital llega devastado. A 11 puntos de la cima, el ciclo de Álvaro Arbeloa padece un vestuario ingobernable tras las peleas públicas entre Federico Valverde (baja por traumatismo craneoencefálico) y Aurélien Tchouaméni. Con Kylian Mbappé bajo la lupa por su falta de compromiso y el joven Franco Mastantuono atrapado en el caos interno, el Madrid solo busca cerrar con dignidad una temporada para el olvido.
Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.
Detalles del partido
- Hora: 16:00 (Argentina)
- TV: DSports
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández
- VAR: Javier Iglesias
- Estadio: Camp Nou (Barcelona, España)
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