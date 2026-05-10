Barcelona vs Real Madrid, por la Liga de España: horario, formaciones y TV

Este domingo, desde las 16:00 (hora de Argentina), el mundo del fútbol se detiene para una nueva edición del Clásico español. Por la fecha 35 de LaLiga 2025/26, el Barcelona recibe al Real Madrid en un escenario inmejorable: tiene la oportunidad de lograr el bicampeonato frente a su gente y ante un rival directo que atraviesa una crisis institucional y deportiva sin precedentes.