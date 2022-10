Arde Barcelona: bronca por el polémico penal que no le cobraron ante Inter

El portal español remarca que "cuando el árbitro esloveno Slavko Vincic no sancionó como pena máxima las manos de Dumfries dentro del área en el minuto 92 de encuentro, se plasmó el fallo más grave en la historia del VAR" en la Champions League.

La desesperación de Dembo en el penal no cobrado al Barcelona

Para el diario Marca, la situación para el Barça se empezó a complicar "primero, con un gol anulado a Pedri por una mano previa de Ansu Fati". En teoría, todas las manos en ataque se señalan, pero Eric García explicó tras el encuentro que eso no es lo que les habían dicho desde el propio estamento arbitral.

"El gol que nos anulan no sé exactamente... nos explican los árbitros que si le da con la mano el que marca gol no es válido, pero si es de otro compañero sí", agregó García, defensor del conjunto Culé.

"El lío definitivo llegó cuando el partido asomaba al tiempo de descuento. El árbitro Vincic no vio cómo Dumfries tocaba la pelota con la mano dentro del área. La jugada era complicada y es normal que no lo viese en directo. Menos comprensible es que no lo señalara una vez entró el VAR en escena", agrega Marca.