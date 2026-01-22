Barrabravas de Alianza Lima irrumpieron en el estadio para agredir a Carlos Zambrano tras la denuncia de abuso

hinchas alianza lima abuso

Comunicado de Alianza Lima tras la grave denuncia de una joven argentina

La institución no dudó en pronunciarse tras la acusación que envuelve a tres de sus futbolistas: "Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: 1. El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno".