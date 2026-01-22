Barrabravas de Alianza Lima irrumpieron en el estadio para agredir a Carlos Zambrano tras la denuncia de abuso
Los pesos pesados de esa hinchada también buscaron a Miguel Trauco y Sergio Peña, señalados por una joven argentina como sus abusadores.
El club Alianza Lima atraviesa un clima de máxima hostilidad tras la denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina contra tres futbolistas del plantel profesional: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. Según la acusación, el delito habría ocurrido recientemente en un hotel de Montevideo.
Tanta fue la repercusión de la noticia que provocó la inmediata reacción de la barrabrava, que se movilizó hasta las instalaciones del estadio. Tras forzar uno de los accesos entre gritos y protestas, los hinchas lograron invadir el campo de juego para increpar directamente a los señalados como presuntos abusadores.
En grabaciones difundidas por la prensa local, se registró el momento de mayor tensión cuando los barristas encararon a los deportistas. Una de las frases más contundentes fue dirigida al defensor central: “Zambrano, la conch... de su madre, le vamos a meter la mano por violín”, con tono amenazante frente a la gravedad de los hechos.
Comunicado de Alianza Lima tras la grave denuncia de una joven argentina
La institución no dudó en pronunciarse tras la acusación que envuelve a tres de sus futbolistas: "Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: 1. El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno".
Y añadieron: "2. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. 3. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", concluyeron.
De esta manera, se espera que la investigación avance y, durante ese proceso, los jugadores de fútbol no podrán desempeñarse con la camiseta del club.
