Quiénes son los tres jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores fueron apartados del plantel mientras la Justicia investiga la denuncia de una joven argentina de 22 años.
El fútbol peruano está atravesando un momento de alta conmoción: en las últimas horas, tres figuras de Alianza Lima y de la selección peruana, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron acusadas de abuso sexual por una joven argentina. La noticia impactó a los hinchas y llevó a que la dirigencia del club tomara la decisión de separar a los jugadores del plantel hasta que avance la investigación judicial.
El perfil de los tres jugadores de Alianza Lima señalados como presuntos abusadores
Carlos Zambrano
Carlos Zambrano, de 36 años, es uno de los referentes del equipo por su larga trayectoria profesional. Su paso por el fútbol argentino lo hizo especialmente reconocido, tras jugar en Boca Juniors entre 2020 y 2022. Además, su carrera incluye pasos por Alemania (Schalke 04, St. Pauli y Frankfurt), Rusia (Rubin Kazan), Ucrania (Dinamo), Grecia (PAOK) y Suiza (Basilea), hasta llegar a Alianza Lima en 2022.
En el último año, el defensor estuvo bajo la lupa de los hinchas debido a episodios de indisciplina y expulsiones cuestionables que generaron críticas dentro y fuera del campo.
Sergio Peña
Sergio Peña, mediocampista peruano formado en las divisiones inferiores de Alianza Lima, regresó al club en 2025 tras una extensa trayectoria en Europa, que incluyó pasos por España, Portugal, Países Bajos, Suecia y Grecia. Peña también ha sido parte de la selección peruana, aunque su desempeño y algunas actitudes generaron cuestionamientos en el pasado.
Miguel Trauco
Miguel Trauco, lateral izquierdo de 33 años, se reincorporó a Alianza Lima en 2025. Con una carrera extensa en la selección peruana, Trauco jugó el Mundial de Rusia y varias ediciones de la Copa América, consolidándose como uno de los jugadores con mayor recorrido del plantel. Por el momento, el club no brindó detalles sobre los plazos de la investigación interna y la causa judicial sigue su curso.
La situación mantiene en vilo a los aficionados y a todo el fútbol peruano mientras se esperan los próximos pasos en un caso que ya repercute más allá de las canchas.
