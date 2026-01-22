Quiénes son los tres jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual

El fútbol peruano está atravesando un momento de alta conmoción: en las últimas horas, tres figuras de Alianza Lima y de la selección peruana, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron acusadas de abuso sexual por una joven argentina. La noticia impactó a los hinchas y llevó a que la dirigencia del club tomara la decisión de separar a los jugadores del plantel hasta que avance la investigación judicial.