Accidente en Pinamar: El pedido desesperado de la mamá de Bastian tras el duro parte médico del nene
Confirmaron lesiones cerebrales severas en el nene que sufrió un accidente en Pinamar. El conmovedor mensaje de la madre de Bastian en las redes sociales.
Macarena, la madre de Bastian, compartió un mensaje desgarrador en sus redes sociales mientras los médicos realizaban estudios cruciales a su hijo. El nene de 8 años permanece internado en estado crítico tras el brutal accidente ocurrido en Pinamar, y su familia pide rezar con fuerza por su recuperación en este momento dramático.
Preocupación por el último parte médico de Bastián: "Traqueotomía programada"
El último parte médico emitido por el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata confirmó el peor diagnóstico. Durante la mañana de este jueves 22 de enero, el equipo de salud sometió al menor a una resonancia magnética de cerebro y columna cervical. Los resultados de los estudios complementarios evidenciaron "lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo", según detalla el informe oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense.
El estado de salud de Bastian, internado en Mar del Plata
La situación clínica es de extrema delicadeza. Los profesionales decidieron mantener inmovilizada la zona cervical del paciente, quien continúa bajo asistencia respiratoria mecánica en la unidad de terapia intensiva. En las últimas horas, se le realizó una traqueotomía programada para asegurar una vía aérea estable, luego de que ayer fallara el intento de extubación.
Según explicaron los médicos, al intentar retirar el respirador durante la tarde del miércoles, se notó una "falta de respiración espontánea de probable origen neurológico", hipótesis que finalmente fue corroborada por las imágenes de alta complejidad obtenidas hoy. El pronóstico sigue siendo reservado y el niño continúa monitoreado estrictamente por los servicios de neurocirugía y neurología.
Parte médico: confirman que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas
El ruego de la familia en redes
En medio de la angustia y la incertidumbre, Macarena utilizó su cuenta de Instagram para canalizar el apoyo de la gente. Minutos antes de conocerse la confirmación del daño neurológico irreversible, la mujer escribió unas palabras que movilizaron a la comunidad: “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito".
El posteo cerraba con una frase llena de esperanza y dolor ante la adversidad: "Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO". La comunidad de Pinamar y Mar del Plata sigue con atención la evolución del caso minuto a minuto.
