"Pagarán lo que tengan que pagar": la barra de Alianza Lima amenazó a los jugadores acusados de abuso sexual

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones general reacciones", escribieron desde el Comando SVR, que es como se llama la barrabrava de Alianza Lima, en un comunicado de X que no tardó en volverse viral.