"Pagarán lo que tengan que pagar": la barra de Alianza Lima amenazó a los jugadores acusados de abuso sexual
Una argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Perú que conoció en Montevideo. La barra del club los recibió con más dureza que la entidad.
Las autoridades del club Alianza Lima anunciaron este jueves que los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores fueron separados de sus cargos tras la denuncia por abuso sexual que les entabló una mujer argentina. De regreso en Perú, la barrabrava del equipo increpó a los futbolistas durante el entrenamiento y ahora subieron la tensión con más amenazas.
"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones general reacciones", escribieron desde el Comando SVR, que es como se llama la barrabrava de Alianza Lima, en un comunicado de X que no tardó en volverse viral.
"El Comando SVR no va a aguantar indisciplinas venga de donde venga, así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados", sentenciaron antes de dar un claro mensaje específico sobre la situación de Zambrano, Trauco y Peña Flores.
"Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club, y los que apoyen a estos tres pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos a darle tregua", lanzaron.
El mensaje fue claramente para los tres jugadores que fueron denunciados por una mujer argentina por un supuesto abuso sexual ocurrido hace poco en un hotel de Montevideo, Uruguay. Pero, además, integrantes de la barra de Alianza Lima invadieron el club este jueves con protestas y amenazas contra los acusados, en particular contra Zambrano, que se encontraba presente.
Una de las frases más contundentes fue dirigida al defensor central: “Zambrano, la conch... de su madre, le vamos a meter la mano por violín”.
