Barracas Central le ganó a Racing 2-0 como local y aseguró su posición en los playoffs
Nicolás Orsini abrió el marcador en el primer tiempo y Norberto Briasco amplió la diferencia en el complemento para la victoria del Guapo.
Barracas Central se impuso por 2-0 ante Racing en el estadio Claudio Chiqui Tapia en un partido correspondiente al Torneo Clausura 2026. El equipo local aprovechó sus oportunidades y consiguió una ventaja de dos goles frente a una Academia que no logra traducir sus intentos en el arco rival.
El primer tanto llegó a los 42 minutos de la etapa inicial. Nicolás Orsini apareció para definir una jugada ofensiva y poner en ventaja al conjunto dirigido por Barracas. En el complemento, la visita intentó adelantarse en busca del empate, pero volvió a recibir un golpe.
A los 31 minutos, Norberto Briasco convirtió el segundo gol de Barracas Central y estiró la diferencia. Incluso, el local estuvo cerca de marcar el tercero: un minuto después del tanto de Briasco, Rodrigo Bogarín sacudió el palo con un remate que pudo haber sentenciado el encuentro.
La Academia tuvo algunas aproximaciones, principalmente a través de Lautaro Díaz y Gonzalo Escudero, pero se encontró con los rechazos de la defensa rival y no consiguió descontar.
Briasco aumentó la ventaja para el Guapo ante la Academia
El gol que le da la victoria parcial a Barracas Central sobre Racing
Formaciones de Barracas Central vs. Racing Club por el Torneo Clausura - Zona B
Cómo llegaron Barracas y Racing a este duelo
Barracas empató 2-2 ante Belgrano en Córdoba, en un encuentro que perdía por dos goles y logró igualar sobre el final, con tantos de Esteban Rolón y Nicolás Demartini. De esta manera, se mantiene sexto en la Zona B, con 23 puntos, y ya aseguró su lugar en los octavos de final.
En la última fecha, buscará una victoria que le permita escalar posiciones y mejorar sus posibilidades de definir los playoffs como local.
Por su parte, Racing viene de vencer 2-1 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. La victoria le permitió cortar una serie de tres encuentros sin ganar, aunque no modificó su situación en el certamen: la "Academia" ya había quedado eliminada de la pelea por ingresar a los playoffs.
Actualmente, ocupa el duodécimo puesto de la Zona B, con 15 unidades, y buscará cerrar su participación con otro resultado positivo, luego de una campaña irregular que lo dejó lejos de los puestos de clasificación.
Horario y televisación
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Hora: 15.00.
Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: ESPN Premium.
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