Barracas Central le ganó a Racing 2-0 como local y aseguró su posición en los playoffs

En la última fecha, buscará una victoria que le permita escalar posiciones y mejorar sus posibilidades de definir los playoffs como local.

Por su parte, Racing viene de vencer 2-1 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. La victoria le permitió cortar una serie de tres encuentros sin ganar, aunque no modificó su situación en el certamen: la "Academia" ya había quedado eliminada de la pelea por ingresar a los playoffs.

Actualmente, ocupa el duodécimo puesto de la Zona B, con 15 unidades, y buscará cerrar su participación con otro resultado positivo, luego de una campaña irregular que lo dejó lejos de los puestos de clasificación.

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